"Глибокий шок": офіціантка не була готова до того, що зробив відвідувач бару

Дівчина попрямувала до столика, щоб привітати гостей, але один із них, чоловік приблизно 50 років, раптово простягнув руку до її обличчя. Те, що сталося далі, приголомшило як молоду співробітницю, так і користувачів соцмереж.

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В одному зі спортивних барів стався шокуючий інцидент. Відвідувач спробував схопити офіціантку за її пірсинг у носі. Про це розповіла сама постраждала на популярному форумі Reddit.

За її словами, вона підійшла до столика, щоб привітати гостей, і встановила зоровий контакт із чоловіком, якому було близько 50 років. Однак раптово він простягнув руку до її обличчя. Офіціантка зазначила, що усвідомила його наміри, тільки коли вона опинилася біля її підборіддя.

"Я відсахнулася, не в силах приховати розгубленість, огиду і непідробний жах. Ця людина, не зводячи з мене очей, запитала: "Що це? Щось, за що можна потягнути?". Я відчула глибокий шок", — розповіла дівчина.

Офіціантка висловила потрясіння від того, що сталося, зазначивши, що, працюючи в спортивному барі, вона стикалася з дивними коментарями й неприємними поглядами, але ніколи раніше дорослий чоловік не намагався потягнути її за пірсинг. Тим паче — у присутності своєї сім'ї.

Вона зазначила, що не знала, як відреагувати, щоб не втратити роботу. Зрештою офіціантка просто пішла, а потім, взявши себе в руки, повернулася до столика й обслужила відвідувачів.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Інцидент викликав бурхливу реакцію серед користувачів Reddit. Багато хто поділився схожими історіями зі сфери обслуговування.

"Якщо клієнт доторкається до обличчя офіціанта (або намагається це зробити), його потрібно випровадити з ресторану і попросити не повертатися. І крапка", — написав один із коментаторів.

Пізніше авторка поста додала, що якби вона повідомила про інцидент керівництву, найімовірніше, клієнта було б видалено. Однак у той момент вона вирішила не погіршувати ситуацію.

"Якби це сталося зараз, я б на 100% не стала цього терпіти", — зазначила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що подружки натиснули на таємничу кнопку в громадському туалеті. Інцидент стався в барі, де дві подруги помітили в туалеті загадкову кнопку і, рухомі цікавістю, вирішили натиснути на неї. Те, що сталося потім, викликало справжній ажіотаж серед користувачів соцмереж.

Також стало відомо, що жінка одягла "спірне" вбрання на роботу і негайно пошкодувала про це. Бет Бакінгем зізналася, що почувалася незатишно весь день через те, що її вбрання привертало зайву увагу колег. Вона також запропонувала альтернативні варіанти одягу для офісу, які поєднують зручність і стиль.