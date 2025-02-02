Женщина хотела попробовать свежих устриц, но нашла там "отвратительный" сюрприз (видео)

Пользователи в сети поддержали женщину и сказали, что найти что-то похожее в свежих морепродуктах является полным ужасом. Они советуют героине истории подать в суд на заведение.

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Женщина Марго решила вместе с друзьями посетить ресторан, где подавали свежих устриц, и найденное в морепродуктах заставило ее чувствовать отвращение. Соответствующий ролик с "находкой" она обнародовала в своем TikTok.

Ролик женщины стал популярным в соцсетях с более 6 млн просмотров и почти 350 тыс. лайков, а также вызвал оживленную дискуссию относительно того, что увидела женщина в раковине устрицы.

Тогда можно было услышать, как человек, который ест с Марго, говорит: "После этого я больше никогда не буду есть устрицу", при этом оба издают звуки отвращения. Сама женщина ответила, что просто потеряла дар речи от увиденного

Пользователи в соцсетях поддержали женщину и сказали, что это просто "отвратительно" видеть, как в морепродуктах вообще допустили появление такого.

"Я люблю устрицы!!! Но именно из-за вот такого я перестал их есть!" — сказал один из корреспондентов.

Другой пользователь написал, что никогда не смотрел на то, что находится в морепродуктах, однако теперь будет тщательнее проверять "содержание раковин". Третья пользовательница говорит, что очень любит устриц, но после увиденного теперь сомневается, сможет ли их есть когда-нибудь.

Некоторые комментаторы также поделились объяснением того, что на самом деле является движущимся существом внутри устрицы.

"Грязевые черви. Безвредные для человека", — предположил один.

Другой согласился, объяснив, что это определенно грязевой червь обычный, который часто находится в свежесобранных морепродуктах. Третий юзер заявил, что работает в сети магазинов по продаже рыбы и устриц и говорит, что ему пришлось чистить раковины "именно по этой причине", но добавляет, что это означает, что "устрица очень свежая".

Еще группа пользователей советует Марго подать в суд, ведь такое отношение к клиентам считает недопустимым. Некоторые из комментаторов написали, что сами работают адвокатами и готовы помочь женщине в иске.

Ранее стало известно, что парочку, которая наелась в ресторане и сбежала, объявили в розыск. Клиенты заведения оставили машину на боковой дороге, очевидно, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

Впоследствии сообщалось, что официантка не была готова к тому, что сделал посетитель бара. Девушка направилась к столику, чтобы поприветствовать гостей, но один из них, мужчина примерно 50 лет, внезапно протянул руку к ее лицу. То, что произошло дальше, ошеломило как молодую сотрудницу, так и пользователей соцсетей.