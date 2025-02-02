Жінка хотіла скуштувати свіжих устриць, але знайшла там "огидний" сюрприз (відео)

Користувачі в мережі підтримали жінку та сказали, що знайти щось схоже у свіжих морепродуктах є повним жахом. Вони радять героїні історії подати до суду на заклад.

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Жінка Марго вирішила разом з друзями відвідати ресторан, де подавали свіжих устриць, та знайдене в морепродуктах примусило її відчувати відразу. Відповідний ролик зі "знахідкою" вона оприлюднила в своєму TikTok.

Ролик жінки став популярним у соцмережах з понад 6 млн переглядів і майже 350 тис. вподобайок, а також викликав жваву дискусію щодо того, що побачила жінка в раковині устриці.

Тоді можна було почути, як людина, яка їсть з Марго, каже: "Після цього я більше ніколи не їстиму устрицю", при цьому обидва видають звуки огиди. Сама жінка відповіла, що просто втратила дар мови від побаченого

Користувачі в соцмережах підтримали жінку та сказали, що це просто "огидно" бачити, як у морепродуктах взагалі допустили появу такого.

"Я люблю устриці!! Але саме через ось таке я перестав їх їсти!" — сказав один з дописувачів.

Інший юзер написав, що ніколи не дивився на те, що знаходиться у морепродуктах, однак тепер буде ретельніше перевіряти "вміст раковин". Третя дописувачка каже, що дуже полюбляє устриць, але після побаченого тепер сумнівається, чи зможе їх їсти коли-небудь.

Деякі коментатори також поділилися поясненням того, що насправді є рухома істота всередині устриці.

"Грязьові хробаки. Нешкідливі для людини", — припустив один.

Інший погодився, пояснивши, що це певне грязьовий черв’як звичайний, який часто перебуває у свіжозібраних морепродуктах. Третій юзер заявив, що працює в мережі магазинів з продажу риби та устриць і каже, що йому довелося чистити мушлі "саме з цієї причини", але додає, що це означає, що "устриця дуже свіжа".

Ще група дописувачів радить Марго подати до суду, адже таке ставлення до клієнтів вважає неприпустимим. Деякі з коментаторів написали, що самі працюють адвокатами та готові допомогти жінці в позові.

Раніше стало відомо, що парочку, яка наїлась у ресторані й втекла, оголосили в розшук. Клієнти закладу залишили машину на бічній дорозі, очевидно, щоб не потрапити у поле зору камер відеоспостереження.

Згодом повідомлялося, що офіціантка не була готова до того, що зробив відвідувач бару. Дівчина попрямувала до столика, щоб привітати гостей, але один із них, чоловік приблизно 50 років, раптово простягнув руку до її обличчя. Те, що сталося далі, приголомшило як молоду співробітницю, так і користувачів соцмереж.