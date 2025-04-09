Владелец специально затопил свой ресторан: трудно поверить, для чего он это сделал (фото)

Владелец ресторана в Кентукки, США, нашел неочевидное решение для защиты своего заведения от разрушительного наводнения на реке Огайо. В ожидании стихии мужчина самостоятельно затопил здание.

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Эндрю Мастерсон, совладелец ресторана Captain's Quarters Riverside Grille в городе Проспект, рассказал о необычной стратегии защиты в прямом эфире на своей странице в Facebook.

На опубликованном ролике можно увидеть, как команда ресторана активно работает над сохранением заведения.

Используя раковины, краны и колодезный насос, работники заполнили помещение на 1,8 метра чистой пресной воды. Главная цель — создать барьер, который не позволит паводковой воде, насыщенной илом и загрязнениями, проникнуть внутрь.

Спасательная операция

"Мы заранее отключили все кухонное оборудование и электрические панели", — объяснил Мастерсон во время трансляции, показывая все этапы масштабной спасательной операции.

По его мнению, если этот метод окажется успешным, ресторан сможет избежать чрезвычайно дорогостоящих и трудоемких работ по очистке, которые обычно необходимы после затопления помещений грязной водой.

Мужчина решил таким образом спасти бизнес от потопа Фото: Facebook

"Существует риск, что паводковые воды все же проникнут в ресторан через окна, двери или вентиляцию. Это случится, если уровень воды снаружи превысит 1,8 метра", — отметил Мастерсон, указывая на потенциальные ограничения его плана в борьбе с природными катаклизмами.

Пока не сообщается, покрывает ли страховка бизнеса такие нестандартные случаи.

Напомним, ранее Фокус писал о блогерше из Великобритании, которая случайно наткнулась на необычный McDonald's в сиднейском аэропорту. Этот ресторан отличается уникальной системой обслуживания: еду готовят на втором этаже, а к клиентам она попадает с помощью специального конвейера. Ее видео из этого необычного места стало вирусным в TikTok, собрав более полумиллиона просмотров и немало отзывов.

А блогерша Рианон поделилась еще одной изюминкой — рассказала о так называемом "секретном супермаркете", где можно приобрести известные бренды по очень выгодным ценам. В ее видео пользователи увидели полные полки товаров с существенными скидками.