Украина получила от Германии доступ к данным сайта из даркнета Hydra: начались задержания

Германия открыла украинским правоохранителям доступ к данным крупнейшему нелегальному онлайн-магазину в мире. Задержания причастных к нему проводились сразу в нескольких городах.

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Германия предоставила украинским властям доступ к данным даркнет-сайта Hydra, который специализируется на продаже наркотиков и поддельных документов. В нескольких городах Украины прошли задержания лиц, связанных с работой интернет-ресурса. Об этом со ссылкой на издание Politica сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

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В публикации говорится, что немецкие и другие мировые издания называют сайт Hydra, прекративший свою деятельность после спецоперации в Германии, "детищем Москвы". Журналисты отметили, что после предоставления Киеву данных веб-сайта в нескольких украинских городах произошли "жесткие" групповые задержания людей, причастных к нему. Задержанные уже заявили, что готовы сотрудничать со следствием.

Источники издания в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что силовики продолжат работать над выявлением украинских граждан, которые "представляли интересы" Hydra на территории страны, и в чем именно эти интересы состояли.

Журналисты добавили, что через сервера сайта производилось "отмывание" денег "различного происхождения", также ресурс предоставлял услуги по продаже поддельных документов и персональных данных. В условиях военного положения преступникам, связанным с Hydra, грозят "крупные тюремные сроки", пишет издание.

Напомним, в апреле в Германии правоохранители заблокировали деятельность русскоязычной даркнет-платформы Hyrda и изъяли 543 биткоина на сумму 23 миллиона евро. По мнению экспертов, сайт был самой крупной по объему нелегальной рыночной платформой в мире.

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