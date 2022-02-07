В Ливии обнаружили крупную партию наркотиков, украшенную фотографиями Путина (фото)

В городе Эль-Мардж это не первый случай: в начале февраля была найдена партия наркотиков с фотографией Пабло Эскобара.

На северо-восточном побережье Ливии местный житель обнаружил 323 брикета гашиша, который был упакован в пленку с фотографией президента РФ Владимира Путина. Как сообщает местное издание The Libya Observer, мужчины сразу же сообщил о своей находке в полицию.

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Происшествие случилось в небольшом городе Эль-Мардж. На каждом брикете изображена фотография Путина, на которой он позирует в классическом костюме. В начале февраля в Ливии на берегу городов Тальмита и Бутраба уже находили наркотики, только на упаковке было фото Пабло Эскобара.

Общий вес найденного пока не разглашается. Вполне вероятно, что ситуация повторилась из-за того, что в море утонула партия контрабандного гашиша. Ситуацию взяли под свой контроль Управление уголовного розыска и Департамент контроля за наркотиками.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что бывший глава Офиса президента рассказал, употребляет ли Зеленский наркотики. По словам Богдана, президент Украины сильно изменился.