"У него лицо и мысли другие": Богдан рассказал, употребляет ли Зеленский наркотики (видео)

По словам бывшего главы Офиса президента, президент Украины потерял жизненную энергию, стал забывать слова и медленно формулирует фразы в предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский не употреблял наркотики, когда его офисом руководил Андрей Богдан. Об этом экс-глава Офиса президента (ОП) рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко, которое вышло на YouTube-канале "Власть vs Влащенко" 20 декабря.

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"Когда я был рядом, проблемы не было. То, что сейчас происходит, надо проводить исследование, это же медицинские показатели, скрыть невозможно", – сообщил он.

Глава государства, по словам Богдана, после двух лет пребывания на посту изменился сильно в физиологическом плане.

[ + – ] Про наркотики Богдан говорит после 24-й минуты

"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой", – подчеркнул бывший глава ОП.

Зеленскому трудно подбирать слова, он забывает их и медленно формулирует фразы, отметил Богдан.

Он добавил, что скорость речи – важный показатель, ведь если человек говорит искренне, ему не надо думать над каждым следующим словом.

"У него нет энергетики жизни. Он не доволен тем, что делает, не понимает, что будет завтра. (Президент уверен) все будет хорошо, я фартовый", — резюмировал Богдан.

У Тищенко изменилась "химия мозгов"

Как отметил Богдан, у нардепа от президентской фракции Николая Тищенко сильно изменилась "химия мозгов под влиянием всяких веществ, далеких от гордого названия "алкоголь".

[ + – ] Тищенко хлопает громче всех, когда говорит Зеленский, сказал Богдан Фото: УНИАН/Александр Кузьмин

По мнению бывшего главы президентского офиса, мозги нардепа представляют огромную ценность.

"Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг. Этот человек — наследие всей мировой науки и общества. Как человек может жить с тем, что у него там внутри. Это будет прекрасный премьер-министр. Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он (Тищенко) очень любит Владимира Александровича. Он так его любит, что готов языком бровь поправить", — сказал Богдан.

Когда выступает президент Украины, Тищенко хлопает громче всех, заключил экс-глава ОП.

Напомним, что в апреле 2019 году кандидаты в президенты сдавали анализы на содержание наркотиков в крови. Зеленский проходил проверку в медцентре "Евролаб", а бывший президент Украины Петр Порошенко – в медпункте НСК "Олимпийский".

Специалисты не нашли в крови кандидатов cледов употребления наркотиков или алкоголя. Зеленский после этого отказался от сдачи анализов представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA).