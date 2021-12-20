"У нього обличчя та думки інші": Богдан розповів, чи вживає Зеленський наркотики (відео)

За словами колишнього голови Офісу президента, президент України втратив життєву енергію, став забувати слова та повільно формулює фрази в речення.

Президент України Володимир Зеленський не вживав наркотиків, коли його офісом керував Андрій Богдан. Про це ексголова Офісу президента (ОП) розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, яке вийшло на YouTube-каналі "Влада vs Влащенко" 20 грудня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Коли я був поруч, проблеми не було. Те, що зараз відбувається, треба проводити дослідження, це ж медичні показники, приховати неможливо", – повідомив він.

Глава держави, за словами Богдана, після двох років перебування на посаді сильно змінився у фізіологічному плані.

[ + – ] Про наркотики Богдан говорить після 24-ї хвилини

"У нього обличчя інше. Якщо взяти дві фотографії — інша взагалі людина. Це оповідь інша, інша мова, слова, інша міміка. Думки взагалі інші. Він узагалі інший", – наголосив колишній голова ОП.

Зеленському важко підбирати слова, він забуває їх та повільно формулює фрази, зазначив Богдан.

Він додав, що швидкість мови – важливий показник, адже якщо людина говорить щиро, їй не треба думати над кожним наступним словом.

"У нього немає енергетики життя. Він незадоволений тим, що робить, не розуміє, що буде завтра. (Президент упевнений) все буде добре, я фартовий", — резюмував Богдан.

У Тищенка змінилася "хімія мізків"

Як зазначив Богдан, у нардепа від президентської фракції Миколи Тищенка сильно змінилася "хімія мозку під впливом будь-яких речовин, далеких від гордої назви "алкоголь".

[ + – ] Тищенко ляскає найголосніше, коли говорить Зеленський, сказав Богдан Фото: УНІАН/Олександр Кузьмін

На думку колишнього голови президентського офісу, мізки нардепа становлять величезну цінність.

"Колю Тищенка ми можемо поміняти і закрити наш суверенний обов'язок. Ця людина — спадщина всієї світової науки і суспільства. Як людина може жити з тим, що в неї там усередині. Це буде чудовий прем'єр-міністр. Володимир Олександрович зробить гідний вибір. Він (Тищенко) дуже любить Володимира Олександровича. Він так його любить, що готовий язиком брову поправити", — сказав Богдан.

Коли виступає президент України, Тищенко ляскає найголосніше, підсумував ексголова ОП.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року кандидати у президенти здавали аналізи на вміст наркотиків у крові. Зеленський проходив перевірку в медичному центрі "Євролаб", а колишній президент України Петро Порошенко – у медпункті НСК "Олімпійський".

Фахівці не знайшли в крові кандидатів слідів вживання наркотиків або алкоголю. Зеленський після цього відмовився від здачі аналізів представникам Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).