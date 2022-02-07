У Лівії виявили велику партію наркотиків, прикрашену фотографіями Путіна (фото)

У місті Ель-Мардж це не перший випадок: на початку лютого знайшли партію наркотиків із фотографією Пабло Ескобара.

На північно-східному узбережжі Лівії місцевий житель виявив 323 брикети гашишу, запакованих у плівку з фотографією президента РФ Володимира Путіна. Як повідомляє місцеве видання The Libya Observer, чоловіки одразу ж повідомили про свою знахідку в поліцію.

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Пригода сталася в невеликому місті Ель-Мардж. На кожному брикеті фотографія Путіна, на якій він позує в класичному костюмі. На початку лютого в Лівії на березі міст Тальміта та Бутраба вже знаходили наркотики, тльки на упаковці було фото Пабло Ескобара.

Загальну вагу знайденого поки що не розголошують. Цілком імовірно, що ситуація повторилася через те, що в морі втопилася партія контрабандного гашишу. Ситуацію взяли під свій контроль Управління карного розшуку та Департамент контролю за наркотиками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що колишній глава Офісу президента розповів, чи вживає Зеленський наркотики. За словами Богдана, президент України дуже змінився.