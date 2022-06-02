Україна отримала від Німеччини доступ до даних сайту з даркнету Hydra: почалися затримання

Німеччина відкрила українським правоохоронцям доступ до даних найбільшого нелегального онлайн-магазину в світі. Затримання причетних до нього проводилися одразу в кількох містах.

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Німеччина надала українській владі доступ до даних даркнет-сайту Hydra, який спеціалізується на продажу наркотиків і підроблених документів. У кількох містах України відбулися затримання осіб, пов'язаних із роботою інтернет-ресурсу. Про це з посиланням на видання Politica повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

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У публікації йдеться про те, що німецькі й інші світові видання називають сайт Hydra, який припинив свою діяльність після спецоперації в Німеччині, "дітищем Москви". Журналісти зазначили, що після надання Києву даних вебсайту в кількох українських містах відбулися "жорсткі" групові затримання причетних до нього людей. Затримані вже заявили, що готові співпрацювати зі слідством.

Джерела видання у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що силовики продовжать працювати над виявленням українських громадян, які "представляли інтереси" Hydra на території країни, і в чому саме ці інтереси були.

Журналісти додали, що через сервер сайту проводилося "відмивання" грошей "різного походження", також ресурс надавав послуги з продажу підроблених документів і персональних даних. В умовах воєнного стану злочинцям, пов'язаним із Hydra, загрожують "великі тюремні терміни", пише видання.

Нагадаємо, у квітні в Німеччині правоохоронці заблокували діяльність російськомовної даркнет-платформи Hyrda і вилучили 543 біткоїни на суму 23 мільйони євро. На думку експертів, сайт був найбільшою за обсягом нелегальною ринковою платформою у світі.

Раніше ми писали про те, як у лютому в Лівії було виявлено велику партію наркотиків, упакованих у плівку з портретом президента РФ Володимира Путіна.