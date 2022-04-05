У Німеччині закрили найбільшу нелегальну платформу Даркнета Hydra Market

Поліції вдалося вилучити 543 біткоїни, еквівалентні сумі 23 млн євро.

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Федеральна кримінальна поліція ФРН після тривалого розслідування заблокувала найбільший російськомовний онлайн-сервіс Hyrda Market, який існував у мережі Darknet. Водночас вилучили 543 біткоїни на суму 23 мільйони євро, повідомило 5 квітня Федеральне відомство в кримінальних справах (BKA) при федеральній прокуратурі міста Франкфурт-на-Майні.

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Блокуванню ресурсу передували масштабні розслідування, що проводила BKA із серпня 2021 року, співпрацюючи з владою США. Розслідування ведуть поки стосовно невідомих операторів та адміністраторів ресурсу, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, підробленими документами та здобутою незаконним шляхом інформацією. Зараз сайт недоступний.

"Платформу підозрюють в експлуатації кримінальних торгових майданчиків в інтернеті на комерційній основі, наданні можливості для несанкціонованого придбання або несанкціонованого доставлення наркотиків, а також у відмиванні грошей на комерційній основі", — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що з 2015 року на сервері зареєструвалися 17 млн клієнтів і 19 тис. продавців, а станом на 2020 рік на майданчику здійснили операції на суму 1,23 млрд євро. Доступ до сервісу був можливий через спеціальний браузер — Tor. На думку експертів, такі фінансові обороти свідчать про те, що Hyrda Market була найбільшою за обсягом нелегальною ринковою мережею у світі.

Раніше повідомляли, що подвійний агент, який діє інформатором ФБР, в Даркнеті організовував замовні вбивства. Розрахунок за виконання "роботи" здійснювали у криптовалюті.

У жовтні минулого року відбувся наймасштабніший злив особистих даних користувачів Facebook. У Даркнеті з'явилися імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцеперебування та інша інформація 1,5 млрд користувачів, які виставили на продаж.