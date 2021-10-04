Найбільший злив даних в історії: у Даркнеті продають дані 1,5 млрд користувачів Facebook

На продаж виставили такі дані, як імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування, стать та ім'я користувача.

Особисті дані понад півтора мільярда користувачів соціальної мережі Facebook виставлені на продаж у Даркнеті.

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Як повідомляє портал Privacy Affairs, мова про найбільший злив особистих даних користувачів цієї соцмережі за всю історію. Журналісти пишуть, що цей злив, ймовірно, не пов'язаний з дампом даних Facebook, зробленим раніше у 2021 році, коли постраждали 500 мільйонів користувачів. Якщо інформація дійсно правильна, збирачі продають такі дані, як імена, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування, стать та ім'я користувача. Отримали цю інформацію, імовірно, за допомогою парсингу веб-сторінок.

Дані заявлені як нові. За словами одного з потенційних покупців, інформацію про мільйон облікових записів йому запропонували придбати за 5 000 доларів.

Що таке парсинг?

За словами продавців, для отримання інформації не проводилися зломи сторінок користувачів, а був використаний парсинг. Йдеться про процес збору даних, при якому загальнодоступні дані організовуються в списки і бази даних.

Завдяки отриманню номерів телефонів зловмисники зможуть відправляти користувачам Facebook SMS, видаючи себе за різні організації, такі як сам Facebook або навіть банки. Потім користувачам можуть запропонувати клікнути на посилання, щоб отримати приз, оновити свої налаштування безпеки, змінити свої паролі або зробити щось подібне.

Після переходу за посиланням вони будуть перенаправлені на скопійовану версію веб-сайту, який зловмисники нібито представляють. Потім, якщо користувач введе свій фактичний поточний пароль, кіберзлочинці зможуть заволодіти його обліковим записом.

Раніше 4 жовтня стало відомо про те, що в інтернеті стався масовий збій. Не працюють такі сайти, як Facebook та Instagram, багато ресурсів мають неполадки в роботі.

Раніше повідомлялося, що представники Массачусетського технологічного інституту (MIT) і компанії Facebook розробили систему, яка дозволить знизити витрати на інтернет і зробить оптоволокно більш надійним.