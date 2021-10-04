Самый большой слив данных в истории: в Даркнете продают данные 1,5 млрд юзеров Facebook

На продажу выставили такие данные, как имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Личные данные более чем полутора миллиардов пользователей социальной сети Facebook выставлены на продажу в Даркнете.

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Как сообщает портал Privacy Affairs, речь идет о самом крупном сливе личных данных пользователей этой соцсети за всю историю. Журналисты пишут, что этот слив, вероятно, не связан с дампом данных Facebook, сделанным ранее в 2021 году, когда пострадали 500 миллионов пользователей. Если информация действительно верна, сборщики продают такие данные, как имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя. Получили эту информацию, предположительно, с помощью парсинга веб-страниц.

Данные заявлены как новые. По словам одного из потенциальных покупателей, информацию о миллионе учетных записей ему предложили приобрести за 5 000 долларов.

Что такое парсинг?

По словам продавцов, для получения информации не производились взломы страниц пользователей, а был использован парсинг. Речь идет о процессе сбора данных, при котором общедоступные данные организуются в списки и базы данных.

Благодаря получению номеров телефонов злоумышленники смогут отправлять пользователям Facebook SMS, выдавая себя за различные организации, такие как сам Facebook или даже банки. Затем пользователям могут предложить кликнуть по ссылке, чтобы получить приз, обновить свои настройки безопасности, изменить свои пароли или сделать что-то подобное.

После перехода по ссылке они будут перенаправлены на копированную версию веб-сайта, который злоумышленники якобы представляют. Затем, если пользователь введет свой фактический текущий пароль, киберпреступники смогут завладеть его учетной записью.

Ранее 4 октября стало известно о том, что в интернете произошел массовый сбой. Не работают такие сайты, как Facebook и Instagram, многие ресурсы испытывают неполадки в работе.

Ранее сообщалось, что представители Массачусетского технологического института (MIT) и компании Facebook разработали систему, которая позволит снизить затраты на Интернет и сделает оптоволокно более надежным.