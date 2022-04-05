В Германии закрыли крупнейшую нелегальную платформу Даркнета Hydra Market

Полиции удалось изъять 543 биткоина, эквивалентно сумме в 23 млн евро.

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Федеральная уголовная полиция ФРГ после долгого расследования заблокировала крупнейший русскоязычный онлайн-сервис Hyrda Market, существовавший в сети Darknet. При этом были изъяты 543 биткоина на сумму 23 миллиона евро, сообщило 5 апреля Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) при федеральной прокуратуре города Франкфурт-на-Майне.

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Блокированию ресурса предшествовали масштабные расследования, которые проводились BKA с августа 2021 года в сотрудничестве с властями США. Расследование ведется пока в отношении неизвестных операторов и администраторов ресурса, которых подозревают в торговле наркотиками, поддельными документами и добытой незаконным путем информацией. На данный момент сайт недоступен.

"Платформа подозревается в эксплуатации криминальных торговых площадок в интернете на коммерческой основе, предоставлении возможности для несанкционированного приобретения или несанкционированной доставки наркотиков, а также в отмывании денег на коммерческой основе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года на сервере зарегистрировались 17 млн клиентов и 19 тыс. продавцов, а по состоянию на 2020 год на площадке были произведены операции на сумму в 1,23 млрд евро. Доступ к сервису был возможен через специальный браузер — Tor. По мнению экспертов, такие финансовые обороты свидетельствуют о том, что Hyrda Market была самой крупной по объему нелегальной рыночной сетью в мире.

Ранее сообщалось, что двойной агент, действующий в качестве информатора ФБР, в Даркнете организовывал заказные убийства. Расчет за выполнения "работы" осуществлялся в криптовалюте.

В октябре прошлого года произошел самый масштабный слив личных данных пользователей Facebook. В Даркнете появились имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение и другая информация 1,5 млрд пользователей, которые были выставлены на продажу.