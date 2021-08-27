Убить за биткоин: в Даркнете люди нанимали киллеров и оплачивали их "услуги" криптой, - Forbes

Владелец сайта, где размещались просьбы об устранении разных людей, сообщил обо всем ФБР и стал двойным агентом. В итоге, удалось спасти минимум одну жизнь.

В Даркнете можно приобрести что угодно — от наркотиков до оружия, и даже нанять киллера. Недавно выяснилось, что один человек, организовывавший заказные убийства, был двойным агентом, действующим в качестве информатора ФБР.

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Об этом сообщает издание forbes.com, ссылаясь на опубликованные судебные документы.

В феврале 2020 года аноним сообщил ФБР о том, что получил $5 тыс. за то, чтобы организовать заказное убийство. "Я чувствую, что все цели, за ликвидацию которых было уплачено, находятся в опасности. Люди, заплатившие за убийство, демонстрируют, что они настроены весьма серьезно", — говорилось в его сообщении, процитированном в ордере на обыск, с содержанием которого ознакомились журналисты Forbes.

Агенты предложили анониму предоставить "доказательства получения платежей и другую информацию для отслеживания клиентов". По словам информатора, хотя клиенты не указали свои настоящие имена и другие данные, а также скрывали свои IP-адреса, их все равно смогли отследить. "Информатор не был идентифицирован, и неясно, знает ли ФБР, кто он на самом деле", — пишет издание.

"Согласно ордеру, некто, представившийся администратором сайта из Даркнета, сообщил агентам об одном заказе, содержащем информацию об адресе предполагаемой жертвы — город Белвью, штат Вашингтон. Также в сообщении говорилось: "Просто убейте ее как можно скорее. Меня не волнует, как, я просто хочу убедиться, что она мертва. Я бы предпочла, чтобы ты выстрелил ей в голову. Она работает в [корпорации] в Белвью, но я не знаю, где именно. Не знаю, поможет ли это вам чем-то. У нее есть трехлетний сын, которого она забирает в 17:00, так что обычно она возвращается домой около 17:00. Пожалуйста, не делайте ничего с мальчиком… Пришлите мне доказательство, когда работа будет сделана". По данным правоохранительных органов, 4 февраля 2020 года информатор получил перевод на свой кошелек в размере 0,53 биткойна (на тот момент около $5 тыс.)", — сообщает Forbes.

Когда ФБР идентифицировало женщину, являвшуюся целью, агенты опросили ее, чтобы определить, кто мог желать ее смерти. Выяснилось, что у ее мужа были отношения с другой женщиной, с которой он познакомился на конференции. Более того, он давал ей деньги, и однажды она попросила $5 тыс.

Проверив е-мейлы Microsoft и Gmail, агенты нашли то самое письмо с заказом убийства. Под подозрением действительно оказалась любовница мужа потенциальной жертвы. Во время допроса она во всем призналась. Forbes не публиковал ее имя, поскольку официально обвинения еще не предъявлены. Но журналистам удалось узнать, что во время допроса подозреваемая сказала, что использовала "старый телефон" и загрузила на него специальное приложение (имеется ввиду браузер Tor), чтобы скрыть свою личность. Она сказала, что пыталась все отменить, но не смогла этого сделать, потому что не могла получить доступ к сайту после того, как разместила заказ.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая бывала в доме жертвы и даже призналась ее мужу, что планировала убить ее ножом. но во время допроса она пояснила агентам, что не имела этого в виду и не была вооружена. Также подозреваемая отправила жертве фото через Facebook, на котором запечатлен ее поцелуй с мужем жертвы..

После того, как подозреваемая приняла решение заказать киллера, она использовала банкомат с биткойнами и посещала различные сайты, предлагающие услуги киллеров в Даркнете, выбирая тот, который не запрашивал информацию для идентификации личности. Позже она пожаловалась организатору (он же является информатором ФБР) на то, что нападение не произошло, на что он ответил, что нанятый наемный убийца был арестован, и что он пытался найти другого человека для выполнения этой работы.

ФБР сообщило, что информатор рассказал и о другом заказе, но никаких подробностей правоохранители не предоставили.

"Часто веб-сайты из Даркнета, предлагающие услуги киллеров, оказываются частью простой мошеннической схемы: пользователи размещают заказ, платят аванс, а после этого организаторы исчезают с их деньгами. Но в прошлом году Европол сообщил, что один итальянец заплатил наемному убийце в Даркнете $12 тыс. в криптовалюте, чтобы тот напал на его бывшую девушку, облил ее кислотой и "посадил бы в инвалидное кресло". Полицейским удалось отследить платеж и предотвратить нападение, которое и вправду готовили", — пишет СМИ.