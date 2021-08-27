Вбити за біткоїни: в даркнеті люди наймали кілерів і оплачували їхні "послуги" криптою, — Forbes

Власник сайту, де розміщувалися прохання про усунення різних людей, повідомив про все ФБР і став подвійним агентом. У підсумку, вдалося врятувати мінімум одне життя.

У даркнеті можна придбати що завгодно — від наркотиків до зброї, і навіть найняти кілера. Нещодавно з'ясувалося, що одна людина, яка організовувала замовні вбивства, була подвійним агентом, яка діяла в ролі інформатора ФБР.

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Про це повідомляє видання forbes.com, посилаючись на опубліковані судові документи.

У лютому 2020 року анонім повідомив ФБР про те, що отримав $ 5 тис. за те, щоб організувати замовне вбивство. "Я відчуваю, що всі цілі, за ліквідацію яких було сплачено, перебувають у небезпеці. Люди, які заплатили за вбивство, демонструють, що вони налаштовані дуже серйозно", — говорилося в його повідомленні, процитованому в ордері на обшук, зі змістом якого ознайомилися журналісти Forbes.

Агенти запропонували аноніму надати "докази отримання платежів і іншу інформацію для відстеження клієнтів". За словами інформатора, хоча клієнти не вказали свої справжні імена й інші дані, а також приховували свої IP-адреси, їх все одно змогли відстежити. "Інформатор не ідентифікований, і неясно, чи знає ФБР, хто він насправді", — пише видання.

"Згідно з ордером, хтось, хто представився адміністратором сайту з даркнету, повідомив агентам про одне замовлення, що містить інформацію про адресу передбачуваної жертви — місто Белв'ю, штат Вашингтон. Також у повідомленні говорилося: "Просто убийте її якомога швидше. Мене не хвилює, як, я просто хочу переконатися, що вона мертва. Я б воліла, щоб ти вистрілив їй у голову. Вона працює в [корпорації] в Белв'ю, але я не знаю, де саме. Не знаю, чи допоможе це вам чимось. У неї є трирічний син, якого вона забирає о 17:00, так що зазвичай вона повертається додому близько 17:00. Будь ласка, не робіть нічого з хлопчиком... Надішліть мені доказ, коли робота буде зроблена". За даними правоохоронних органів, 4 лютого 2020 року інформатор отримав переказ на свій гаманець у розмірі 0,53 біткоїна (на той момент близько $ 5 тис.)", — повідомляє Forbes.

Коли ФБР ідентифікувало жінку, яка була ціллю, агенти опитали її, щоб визначити, хто міг бажати її смерті. З'ясувалося, що в її чоловіка були стосунки з іншою жінкою, з якою він познайомився на конференції. Більш того, він давав їй гроші, і одного разу вона попросила $ 5 тис.

Перевіривши е-мейли Microsoft і Gmail, агенти знайшли той самий лист із замовленням вбивства. Під підозрою дійсно виявилася коханка чоловіка потенційної жертви. Під час допиту вона в усьому зізналася. Forbes не публікував її ім'я, оскільки офіційно звинувачення ще не висунуто. Але журналістам вдалося дізнатися, що під час допиту підозрювана сказала, що використовувала "старий телефон" і завантажила на нього спеціальний додаток (мається на увазі браузер Tor), щоб приховати свою особистість. Вона сказала, що намагалася все скасувати, але не змогла цього зробити, тому що не могла отримати доступ до сайту після того, як розмістила замовлення.

В ході слідства з'ясувалося, що підозрювана бувала в будинку жертви і навіть зізналася її чоловікові, що планувала вбити її ножем. Але під час допиту вона пояснила агентам, що не мала цього на увазі і не була озброєна. Також підозрювана відправила жертві фото через Facebook, на якому зображений її поцілунок з чоловіком жертви.

Після того, як підозрювана вирішила замовити кілера, вона використовувала банкомат з біткоїнами і відвідувала різні сайти, які пропонують послуги кілерів у даркнеті, вибираючи той, який не запитував інформацію для ідентифікації особи. Пізніше вона поскаржилася організатору (він же є інформатором ФБР) на те, що напад не відбувся, на що він відповів, що найнятий найманий вбивця був заарештований і що він намагався знайти іншу людину для виконання цієї роботи.

ФБР повідомило, що інформатор розповів і про інше замовлення, але ніяких подробиць правоохоронці не надали.

"Часто веб-сайти з даркнету, які пропонують послуги кілерів, виявляються частиною простої шахрайської схеми: користувачі розміщують замовлення, платять аванс, а після цього організатори зникають з їхніми грошима. Але минулого року Європол повідомив, що один італієць заплатив найманому вбивці в даркнеті $ 12 тис. у криптовалюті, щоб той напав на його колишню дівчину, облив її кислотою і "посадив би в інвалідне крісло". Поліцейським вдалося відстежити платіж і запобігти нападу, який і справді готували", — пише ЗМІ.