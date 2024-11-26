Умное управление и организационная сложность: что древние дамбы рассказали о руинах Лянчжу

Во время раскопок в Китае археологи обнаружили 20 древних дамб, которые были частью сложной системы хранения воды. Это открытие является важным свидетельством того, как именно развивалось это древнее общество.

Недавние раскопки в восточной китайской провинции Чжэцзян принесли новые знания о руинах Лянчжу: исследователи обнаружили около 20 древних дамб. Среди них семь дамб, возраст которых оценивается примерно в 5000 лет, являются ключевой частью сложной системы сохранения воды, что свидетельствует о передовых инженерных способностях этой ранней цивилизации, пишет Arkeonews.

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Руины Лянчжу, расположенные в бассейне реки Янцзы, представляют раннее региональное государство, существовавшее примерно с 3300 до 2300 года до нашей эры. Это древнее общество было сосредоточено на выращивании риса и имело единую систему верований.

Археологический памятник охватывает четыре ключевых участка: участок Яошань, участок с высокой дамбой в устье долины, участок с низкой дамбой на равнине и участок с городом.

Недавние раскопки в восточной китайской провинции Чжэцзян принесли новые знания о руинах Лянчжу Фото: Topographic map of Liangzhu Site

Директор Департамента культуры, радио, телевидения и туризма провинции Чжэцзян Чэнь Гуаншенг объявил об открытии во время форума в Лянчжу. Он отметил, что исследователи использовали передовые технологии, такие как дистанционное зондирование, географические информационные системы и искусственный интеллект, чтобы обнаружить более 20 дамб, опираясь на предыдущие исследования, которые обнаружили 11 дамб во внешней системе сохранения воды.

Эта технологическая интеграция позволила получить комплексное представление о системе управления водными ресурсами Лянчжу. По словам Лю Чжэнга из Китайской академии культурных реликвий, эти монументальные инженерные проекты отражают сложность и организационную способность ранних обществ на государственном уровне.

Одно из особенно интересных открытий касается дамбы, укрепленной камнями вдоль бокового склона, чтобы противостоять кратковременным наводнениям, как объясняет Ван Нинъюань из провинциального Института культурных реликвий и археологии. Это демонстрирует инновационные ответы цивилизации Лянчжу на экологические вызовы.

Результаты исследования также проливают свет на три этапа развития Лянчжу, начиная с разрозненных поселений, переходя к организованной сети водосбережения и заканчивая строительством древнего города Лянчжу.

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Социальная эволюция Лянчжу обозначена ранними поселениями, которые использовали горные местности и демонстрировали четкую социальную иерархию. На среднем этапе появились большие церемониальные сооружения и централизованное городское планирование, а на завершающем этапе были построены городские стены и внешние оборонительные сооружения.

Эти изменения свидетельствуют о трансформации в управлении поселениями, городском строительстве и системе верований народа Лянчжу.

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