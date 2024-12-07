Услышать призраков прошлого: ученые узнали, что на самом деле нас пугает

Исследователи обнаружили, что ощущение тревожности и даже страха можно вызвать у людей с помощью инфразвука. Однако на этом открытия относительно мест, в которых "живут" призраки, не завершились.

Исследователи провели необычный эксперимент, чтобы изучить влияние низкочастотных звуковых волн на людей. Для этого 750 добровольцев прослушали специально разработанный концерт, где инфразвук скрыли под обычной музыкой, пишет IFLScience.

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Эксперимент под руководством ученых из Национальной физической лаборатории в Англии имел целью исследовать влияние инфразвука на человеческие эмоции. Композитор и саунд-дизайнер Сара Англисс, что участвовала в проекте, объяснила его цель: "В нашем эксперименте мы хотели выяснить, вызывает ли инфразвук в музыке необычные психологические эффекты, даже у слушателей, которые не знают о его присутствии".

Инфразвук издавна ассоциируется с духовной музыкой, например, с органными концертами в соборах, и ему часто приписывают способность вызывать чувство благоговения. Однако другие утверждают, что инфразвуковые органные трубы — это лишь дорогая новинка. Помимо музыкальных заведений, инфразвук также обнаружили в местах, где, как полагают, есть призраки, и где он способствует возникновению чувства тревоги.

Яркий пример произошел в лаборатории Ковентри, где исследователи испытывали необъяснимые явления, такие как депрессия, озноб и жуткое ощущение, будто они видят фигуры краем глаза. Причиной была вибрация лезвия из фольги, вызванная недавно установленным вытяжным вентилятором, который излучал инфразвук. Когда вентилятор выключили, эти тревожные ощущения исчезли, что подтвердило гипотезу о том, что инфразвук может вызывать необычные сенсорные эффекты.

Во время концерта 2003 года команда использовала 7-метровую трубу для генерирования звуковых волн на частоте 17,5 Гц, что чуть ниже порога слышимости человека. Инфразвук добавили в определенные музыкальные фрагменты, незаметно для слушателей. Интересно, что 22% слушателей сообщили о таких ощущениях, как озноб, беспокойство, грусть или страх во время этих фрагментов, несмотря на то, что они не знали о присутствии инфразвука.

Профессор Ричард Вайзман из Университета Хартфордшира отметил, что эти результаты подтверждают теории, предполагающие, что инфразвук может объяснить сообщения о призраках.

"Некоторые ученые предполагают, что этот уровень звука может присутствовать в некоторых местах, где якобы есть призраки, и поэтому вызывает у людей странные ощущения, которые они приписывают призракам — наши результаты подтверждают эти идеи", — пояснил он.

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Дальнейшие исследования, включая намеренное создание "комнаты с привидениями", подтвердили эти выводы, показав, что инфразвук может имитировать переживания, схожие с теми, которые описываются при встречах с привидениями.

Однако эксперты предостерегают, что не все паранормальные явления можно связать со звуковыми волнами, ссылаясь на альтернативные объяснения, такие как психологические факторы, мистификации или даже влияние окружающей среды, например, воздействие угарного газа.

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