Нет централизации: в Ираке ученые нашли доказательства появления и отказов от древних государственных институтов

Археологи обнаружили, что древние жители Ирака экспериментировали с различными системами управления в поисках лучшей. Археологические доказательства свидетельствуют о появлении централизованной системы, от которой впоследствии отказались на 1500 лет.

Археологи смогли узнать детали о ранних государственных институтах во время раскопок в Шахи-Кори, древнем поселении в Иракском Курдистане, датируемом 4 тысячелетием до н. э. Находки ученых свидетельствуют о том, что централизованные системы управления были созданы, но впоследствии заброшены, что демонстрирует сложность общественной организации в ранних цивилизациях, пишет Arkeonews.

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Международная исследовательская группа под руководством профессора Клаудии Глац из Университета Глазго обнаружила артефакты и структуры, свидетельствующие о появлении и упадке иерархических систем власти. Эти находки, сделанные в рамках регионального проекта "Сирван" в сотрудничестве с Гармийским управлением древностей, свидетельствуют о том, как ранние общества экспериментировали с моделями централизованного управления и, в конце концов, отвергали их.

Особенностью этой находки является свидетельство намеренного отказа от централизованной системы Фото: Antiquity, https://doi.org/10.15184/aqy.2024.189

Во время раскопок, которые начались в 2019 году, удалось найти глиняные миски, служившие для совместных трапез, вероятно, как компенсация рабочим за их вклад в эти ранние институты. Анализ мисок обнаружил следы богатых белком тушеных блюд, намекая на то, что рабочие собирались на этом месте, чтобы получить пищу за работу.

Кроме того, культурные артефакты указывают на значительный сдвиг от местных традиций к влиянию Урука, одного из древнейших городов, известного своей монументальной архитектурой и древними текстами.

Особенностью этой находки является свидетельство намеренного отказа от централизованной системы. В отличие от случаев разрушения из-за конфликтов или экологических кризисов, исследователи не нашли никаких признаков насилия.

Зато местные общины, похоже, сознательно демонтировали эти системы, избегая централизованной власти в течение почти 1500 лет. Это ставит под сомнение предположение, что иерархическое управление естественно развивалось в ранних обществах.

"Эти раскопки дают беспрецедентный взгляд на формирование и отказ от централизованного управления в ранних обществах, — пояснила профессор Глац в своем заявлении, — Полученные данные демонстрируют, что иерархические системы не были неизбежными, а общины активно сопротивлялись и выбирали альтернативные формы жизни".

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По словам Салаха Мохаммеда Самена, директора Гармийского департамента древностей и наследия, эти открытия важны для понимания истории региона и эволюции ранних структур управления. Сознательный отказ от централизованной власти в Шахи-Коре демонстрирует разнообразие путей, которыми могли идти древние общества, формируя свое будущее неожиданным образом.

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