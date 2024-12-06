Ні централізації: в Іраку вчені знайшли докази появи та відмов від древніх державних інституцій

Археологи виявили, що древні жителі Іраку експериментували з різними системами управління у пошуках найкращої. Археологічні докази свідчать про появу централізованої системи, від якої згодом відмовилися на 1500 років.

Археологи змогли дізнатися деталі про ранні державні інституції під час розкопок у Шахі-Корі, стародавньому поселенні в Іракському Курдистані, що датується 4 тисячоліттям до н. е. Знахідки вчених свідчать про те, що централізовані системи управління були створені, але згодом занедбані, що демонструє складність суспільної організації в ранніх цивілізаціях, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міжнародна дослідницька група під керівництвом професорки Клаудії Глац з Університету Глазго виявила артефакти і структури, які свідчать про появу і занепад ієрархічних систем влади. Ці знахідки, зроблені в межах регіонального проєкту "Сірван" у співпраці з Гармійським управлінням старожитностей, свідчать про те, як ранні суспільства експериментували з моделями централізованого управління і, зрештою, відкидали їх.

Особливістю цієї знахідки є свідчення навмисної відмови від централізованої системи Фото: Antiquity, https://doi.org/10.15184/aqy.2024.189

Під час розкопок, які розпочалися у 2019 році, вдалося знайти глиняні миски, що слугували для спільних трапез, ймовірно, як компенсація робітникам за їхній внесок у ці ранні інституції. Аналіз мисок виявив сліди багатих на білок тушкованих страв, натякаючи на те, що робітники збиралися на цьому місці, щоб отримати їжу за роботу.

Крім того, культурні артефакти вказують на значний зсув від місцевих традицій до впливу Урука, одного з найдавніших міст, відомого своєю монументальною архітектурою та стародавніми текстами.

Особливістю цієї знахідки є свідчення навмисної відмови від централізованої системи. На відміну від випадків руйнування через конфлікти чи екологічні кризи, дослідники не знайшли жодних ознак насильства.

Натомість місцеві громади, схоже, свідомо демонтували ці системи, уникаючи централізованої влади протягом майже 1500 років. Це ставить під сумнів припущення, що ієрархічне управління природно розвивалося в ранніх суспільствах.

"Ці розкопки дають безпрецедентний погляд на формування і відмову від централізованого управління в ранніх суспільствах, — пояснила професорка Глац у своїй заяві. — Отримані дані демонструють, що ієрархічні системи не були неминучими, а громади активно чинили опір і обирали альтернативні форми життя".

Важливо

Учені спантеличені: археологи виявили артефакт із написом невідомою мовою (фото)

За словами Салаха Мохаммеда Самена, директора Гармійського департаменту старожитностей і спадщини, ці відкриття є важливими для розуміння історії регіону та еволюції ранніх структур управління. Свідома відмова від централізованої влади в Шахі-Корі демонструє розмаїття шляхів, якими могли йти стародавні суспільства, формуючи своє майбутнє в несподіваний спосіб.

Раніше Фокус писав про те, як вчений виправив тисячолітнє непорозуміння. Досліджуючи листи Оттона I, експерт із середньовічної історії виявив помилку у датуванні, яка призвела до хибного розуміння написаного.

Також ми розповідали про стародавні напис, знайдений на Кіпрі. Вчені вважають, що він походить від лінійного письма A, яке досі не переклали.