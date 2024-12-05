Миф разрушен: почему на самом деле средневековая лестница закручена по часовой стрелке

Один из распространенных мифов гласит: в Средневековье лестницы строили закрученными по часовой стрелке для тактического преимущества в бою. Однако это лишь теория, которая на самом деле не имеет подтверждения

Вы, вероятно, сталкивались с настойчивым утверждением: винтовые лестницы в замках поднимаются по часовой стрелке для того, чтобы предоставить преимущество защитникам замка в случае схватки. Однако за этой теорией на самом деле мало правды, пишет IFLScience.

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Идея такова: лестница по часовой стрелке была разработана для того, чтобы дать защитникам тактическое преимущество. Расположенный над нападающим, который поднимался, защитник мог свободно размахивать мечом, тогда как нападающему мешал центральный столбик лестницы.

Археолог Джеймс Райт отметил неизменную популярность этой теории во время дискуссии 2020 года, описав ее как любимую среди экскурсоводов, путеводителей и даже телевизионных документальных фильмов. Концепция кажется интуитивно понятной — представьте себе рыцаря-правшу, который пытается маневрировать мечом в тесном пространстве. Но какой бы привлекательной ни была эта история, доказательств в ее поддержку на удивление мало.

На самом деле объяснение "преимущества мечника" не выдерживает критики. Исторические записи об осадах редко упоминают драматические битвы на лестнице. Зато замки часто падали из-за голода, подкупа или хитрой тактики, а не из-за хаотичных боев на мечах. Более того, многие замковые лестницы были слишком узкими для размашистых движений длинных мечей, что делает такую теорию неправдоподобной.

Райт также отметил, что нападающие, которые поднимались по лестнице, могли использовать уязвимые места в положении нижней части тела защитников. Еще больше усложняет ситуацию то, что частота лестниц по часовой стрелке — около 70% в Англии и Уэльсе, согласно опросу 2011 года — не является такой большой, как можно было бы ожидать, если бы такие конструкции были только для боевой эффективности.

Итак, откуда же происходит этот миф? Как ни странно, не из Средневековья, а из викторианской эпохи. Сэр Теодор Андреа Кук, английский искусствовед, представил теорию в 1902 году в эссе, посвященном эстетике винтовой лестницы. Его труд, хоть и имел влияние, но ему не хватало исторической точности, и он, вероятно, отдавал предпочтение художественной интерпретации, а не фактической точности. К середине XX века теория закрепилась в народных преданиях через повторение в литературе о замках.

Истинные причины распространенности лестниц по часовой стрелке могут быть гораздо более приземленными. Райт предполагает, что определенную роль сыграли практические соображения, такие как оптимизация пространства или создание эффективных односторонних путей доступа. Культурные тенденции или архитектурные предпочтения также могут объяснить выбор дизайна. В определенные периоды популярность приобретали лестницы против часовой стрелки, что свидетельствует о том, что такие решения, вероятно, менялись в зависимости от времени и вкуса.

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В конце концов, винтовые лестницы выполняли свое основное назначение — соединяли этажи, а также демонстрировали богатство и стиль владельца замка. Миф об их тактической важности сохраняется не потому, что это правда, а потому, что это убедительная история, которая вписывается в наше романтизированное представление о средневековой жизни.

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