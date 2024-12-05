Міф зруйновано: чому насправді середньовічні сходи закручені за годинниковою стрілкою

Один із поширених міфів свідчить: у Середньовіччі сходи будували закрученими за годинниковою стрілкою задля тактичної переваги в бою. Проте це лиш теорія, яка насправді не має підтвердження

Ви, ймовірно, стикалися з наполегливим твердженням: гвинтові сходи в замках підіймаються за годинниковою стрілкою для того, щоб надати перевагу оборонцям замку у разі сутички. Проте за цією теорією насправді мало правди, пише IFLScience.

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Ідея така: сходи за годинниковою стрілкою були розроблені для того, щоб дати захисникам тактичну перевагу. Розташований над нападником, який підіймався вгору, захисник міг вільно розмахувати мечем, тоді як нападникові заважав центральний стовпчик сходів.

Археолог Джеймс Райт відзначив незмінну популярність цієї теорії під час дискусії 2020 року, описавши її як улюблену серед екскурсоводів, путівників і навіть телевізійних документальних фільмів. Концепція здається інтуїтивно зрозумілою — уявіть собі лицаря-правшу, який намагається маневрувати мечем у тісному просторі. Але якою б привабливою не була ця історія, доказів на її підтримку напрочуд мало.

Насправді пояснення "переваги мечника" не витримує критики. Історичні записи про облоги рідко згадують драматичні битви на сходах. Натомість замки часто падали через голод, підкуп або хитру тактику, а не через хаотичні бої на мечах. Щобільше, багато замкових сходів були занадто вузькими для розмашистих рухів довгих мечів, що робить таку теорію неправдоподібною.

Райт також зазначив, що нападники, які підіймалися сходами, могли використовувати вразливі місця в положенні нижньої частини тіла захисників. Ще більше ускладнює ситуацію те, що частота сходів за годинниковою стрілкою — близько 70% в Англії та Уельсі, згідно з опитуванням 2011 року — не є такою великою, як можна було б очікувати, якби такі конструкції були лише для бойової ефективності.

Отже, звідки ж походить цей міф? Як не дивно, не з Середньовіччя, а з вікторіанської епохи. Сер Теодор Андреа Кук, англійський мистецтвознавець, представив теорію у 1902 році в есеї, присвяченому естетиці гвинтових сходів. Його праця, хоч і мала вплив, але їй бракувало історичної точності, і вона, ймовірно, віддавала перевагу художній інтерпретації, а не фактичній точності. До середини XX століття теорія закріпилася в народних переказах через повторення в літературі про замки.

Справжні причини поширеності сходів за годинниковою стрілкою можуть бути набагато більш приземленими. Райт припускає, що певну роль відіграли практичні міркування, такі як оптимізація простору або створення ефективних односторонніх шляхів доступу. Культурні тенденції або архітектурні вподобання також можуть пояснити вибір дизайну. У певні періоди популярності набували сходи проти годинникової стрілки, що свідчить про те, що такі рішення, ймовірно, змінювалися залежно від часу та смаку.

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Зрештою, гвинтові сходи виконували своє основне призначення — з'єднували поверхи, а також демонстрували багатство і стиль власника замку. Міф про їхню тактичну важливість зберігається не тому, що це правда, а тому, що це переконлива історія, яка вписується в наше романтизоване уявлення про середньовічне життя.

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