Почути привидів минулого: вчені дізналися, що насправді нас лякає

Дослідники виявили, що відчуття тривожності та навіть страху можна викликати в людей за допомогою інфразвуку. Проте на цьому відкриття щодо місць, в яких "живуть" привиди, не завершилися.

Дослідники провели незвичайний експеримент, щоб вивчити вплив низькочастотних звукових хвиль на людей. Для цього 750 добровольців прослухали спеціально розроблений концерт, де інфразвук приховали під звичайною музикою, пише IFLScience.

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Експеримент під керівництвом вчених з Національної фізичної лабораторії в Англії мав на меті дослідити вплив інфразвуку на людські емоції. Композиторка і саунд-дизайнерка Сара Англісс, яка брала участь у проєкті, пояснила його мету: "У нашому експерименті ми хотіли з'ясувати, чи викликає інфразвук у музиці незвичні психологічні ефекти, навіть у слухачів, які не знають про його присутність".

Інфразвук здавна асоціюється з духовною музикою, наприклад, з органними концертами в соборах, і йому часто приписують здатність викликати почуття благоговіння. Проте інші стверджують, що інфразвукові органні труби — це лише дорога новинка. Крім музичних закладів, інфразвук також виявили в місцях, де, як вважають, є привиди, і де він сприяє виникненню відчуття тривоги.

Яскравий приклад стався в лабораторії Ковентрі, де дослідники відчували незрозумілі явища, такі як депресія, озноб і моторошне відчуття, ніби вони бачать фігури краєм ока. Причиною була вібрація леза з фольги, викликана нещодавно встановленим витяжним вентилятором, який випромінював інфразвук. Коли вентилятор вимкнули, ці тривожні відчуття зникли, що підтвердило гіпотезу про те, що інфразвук може викликати незвичні сенсорні ефекти.

Під час концерту 2003 року команда використовувала 7-метрову трубу для генерування звукових хвиль на частоті 17,5 Гц, що трохи нижче порогу чутності людини. Інфразвук додали в певні музичні фрагменти, непомітно для слухачів. Цікаво, що 22% слухачів повідомили про такі відчуття, як озноб, неспокій, смуток або страх під час цих фрагментів, попри те, що вони не знали про присутність інфразвуку.

Професор Річард Вайзман з Університету Хартфордширу зазначив, що ці результати підтверджують теорії, які припускають, що інфразвук може пояснити повідомлення про привидів.

"Деякі вчені припускають, що цей рівень звуку може бути присутнім у деяких місцях, де нібито є привиди, і тому викликає у людей дивні відчуття, які вони приписують привидам — наші результати підтверджують ці ідеї", — пояснив він.

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Подальші дослідження, включаючи навмисне створення "кімнати з привидами", підтвердили ці висновки, показавши, що інфразвук може імітувати переживання, схожі з тими, які описуються при зустрічах з привидами.

Однак експерти застерігають, що не всі паранормальні явища можна пов'язати зі звуковими хвилями, посилаючись на альтернативні пояснення, такі як психологічні фактори, містифікації або навіть вплив навколишнього середовища, наприклад, вплив чадного газу.

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