Инфицируются 9 из 10 невакцинированных людей: в Минздраве рассказали об опасности кори

Корь является одним из самых заразных заболеваний во всем мире, говорят эксперты.

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Корь — опасное инфекционное заболевание, которое передается от больного человека воздушно-капельным путем. Таким образом заразиться можно во время разговора или чихания больного. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook.

"9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, могут инфицироваться. Вирус кори может сохранять заразность в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение", — пояснили в Минздраве.

Тогда как инкубационный период болезни составляет около 10-12 дней. После этого начинается период, который сопровождается высокой температурой, головной болью, насморком, сухим кашлем, увеличением лимфоузлов, воспалением слизистой оболочки глаз, часто поносом и рвотой. Красная сыпь на теле человека (сначала на коже головы и лица) появляется на четвертый-пятый дни болезни. Сама же болезнь длится до четырех недель.

В Минздраве предостерегают, что инфекция может иметь тяжелое течение и может потребовать госпитализации. Корь может вызвать пневмонию, ушную инфекцию (отит), воспаление мозга (энцефалит), инвалидность и смерть. Также через 5-10 лет после перенесенной кори может развиться подострый склерозирующий панэнцефалит, который всегда заканчивается смертью.

"Лекарств, которые были бы эффективными и доступными и действовали на вирус кори, — нет. Единственная надежная защита от этой опасной болезни — вакцинация. Обратите внимание! Соблюдение здорового образа жизни, так называемый "общий иммунитет" не защищают от кори!" — отметили в Минздраве.

Добавили, что от заболевания может появиться естественный иммунитет у человека, который заразился и переболел корью. Однако болезнь может иметь тяжелое течение.

Напомним, в Украине планируют вакцинировать против кори около 260 тысяч детей. Также ранее рассказывали, как прививки могут предотвратить десятки тысяч смертей новорожденных.