Материнская вакцинация. Как прививки могут предотвратить десятки тысяч смертей новорожденных

По оценкам ученых, вакцинация беременных матерей может предотвратить 31 000 смертей младенцев и сэкономить $385 млн. расходов на здравоохранение.

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Глобальная программа иммунизации матерей против стрептококка группы позволит сэкономить миллионы долларов на расходах на здравоохранение за счет снижения смертности и инвалидности новорожденных, установила группа исследователей под руководством ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (ЛШГТМ). Однако исследование предполагает, что без многоуровневого ценообразования справедливый доступ к жизненно важным вакцинам, вероятно, не будет достигнут, пишет London School of Hygiene & Tropical Medicine.

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В настоящее время разрабатывается несколько вакцин против стрептококка В, и, по оценкам исследовательской группы, глобальная программа вакцинации может предотвратить более 200 000 случаев заболевания и более 31 000 смертей, а также снизить инвалидность у детей.

Стрептококк В может инфицировать беременных женщин и их детей, вызывая сепсис и менингит у новорожденных, а иногда приводя к смерти или инвалидности. Он связан с повышенным риском мертворождения и преждевременных родов. По мере приближения к утверждению вакцин глобальная экономическая оценка вакцинации будет служить основой для принятия инвестиционных решений по дальнейшей разработке вакцин, а также для определения справедливого финансирования и ценообразования.

Доктор Саймон Проктер из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и его коллеги разработали модель для оценки экономической эффективности вакцин против группового стрептококка B (ГСВ) для 140 миллионов беременных женщин в 183 странах в 2020 году. Они использовали последние глобальные оценки вреда для здоровья, связанного со стрептококком В у беременных женщин и их детей, и оценили затраты для систем здравоохранения, рассчитав годы жизни, потерянные с поправкой на качество из-за младенческой смертности и долгосрочной инвалидности.

Основываясь на опубликованном Всемирной организацией здравоохранения списке предпочтительных характеристик вакцины против стрептококка В, команда предположила, что вакцина предотвратит инфекцию у 80% привитых женщин, и что вакцинацию пройдут женщины, посещающие не менее четырех дородовых визитов. Они предположили, что стоимость дозы в странах с высоким уровнем дохода составляет 50 долларов, в странах с уровнем дохода выше среднего — 15 долларов, а в странах с низким и ниже среднего уровнем дохода — 3,50 доллара. Вакцинация могла бы предотвратить 127 000 случаев раннего и 87 300 случаев позднего проявления ГСВ у младенцев, таким образом предотвратив 31 100 смертей, 17 900 случаев умеренных и тяжелых нарушений нейроразвития и 23 000 мертворождений.

Исследование ограничено отсутствием некоторых данных, например, о влиянии вакцин на качество жизни, связанное со здоровьем, и долгосрочные затраты на инвалидность, но по его оценкам, программа вакцинации 1 дозой вакцины может стоить 1,7 миллиарда долларов в мире, при этом сэкономив 385 миллионов долларов на расходах на здравоохранение. Команда предупреждает, что региональная чувствительность к ценам на вакцины может повлиять на политические решения, и что многоуровневое ценообразование на вакцины позволит обеспечить равный доступ.

Доктор Проктер сказал: "Благодаря снижению тяжелых инфекций ГСВ эффективная материнская вакцина, применяемая во всем мире, может предотвратить десятки тысяч смертей новорожденных и мертворождений каждый год. Наши результаты показывают, что материнская вакцинация против ГСВ может быть экономически эффективной в большинстве стран, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшим инвестициям, необходимым для вывода вакцин против ГСВ на рынок".

Ранее Фокус писал о высокой смертности матерей и новорожденных от COVID. Это связано с серьезными заболеваниями у матерей и новорожденных. По словам исследователей, результаты подтверждают необходимость целенаправленных вмешательств, включая вакцинацию.