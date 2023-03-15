Материнська вакцинація. Як щеплення можуть запобігти десяткам тисяч смертей новонароджених

За оцінками вчених, вакцинація вагітних матерів може запобігти 31 000 смертям немовлят та заощадити $385 млн. витрат на охорону здоров'я.

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Глобальна програма імунізації матерів проти стрептокока групи дозволить заощадити мільйони доларів на витратах на охорону здоров'я за рахунок зниження смертності та інвалідності новонароджених, встановила група дослідників під керівництвом вчених із Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (ЛШГТМ). Однак дослідження передбачає, що без багаторівневого ціноутворення справедливий доступ до життєво важливих вакцин, ймовірно, не буде досягнутий, пише London School of Hygiene & Tropical Medicine.

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В даний час розробляється кілька вакцин проти стрептокока В, і, за оцінками дослідницької групи, глобальна програма вакцинації може запобігти понад 200 000 випадків захворювання та понад 31 000 смертей, а також знизити інвалідність у дітей.

Стрептокок В може інфікувати вагітних жінок та їх дітей, виключно сепсис і менінгіт у новонароджених, а іноді призводячи до смерті або інвалідності. Він пов'язаний з підвищеним ризиком мертвонародження та передчасних пологів. У міру наближення до затвердження вакцин глобальна економічна оцінка вакцинації буде основою для прийняття інвестиційних рішень щодо подальшої розробки вакцин, а також визначення справедливого фінансування і ціноутворення.

Доктор Саймон Проктер з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та його колеги розробили модель для оцінки економічної ефективності вакцин проти групового стрептокока B (ГСВ) для 140 мільйонів вагітних жінок у 183 країнах у 2020 році. Вони використали останні глобальні оцінки шкоди для здоров'я, пов'язаного зі стрептококом В у вагітних жінок та їхніх дітей, та оцінили витрати для систем охорони здоров'я, розрахувавши роки життя, втрачені з поправкою на якість через дитячу смертність та довгострокову інвалідність.

Грунтувавшись на опублікованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я списку кращих характеристик вакцини проти стрептокока В, команда припустила, що вакцина запобігатиме інфекції у 80% щеплених жінок, і що вакцинацію пройдуть жінки, які відвідують щонайменше чотири допологові візити. Вони припустили, що вартість дози в країнах з високим рівнем доходу становить 50 доларів, у країнах з рівнем доходу вище за середній — 15 доларів, а в країнах з низьким і нижчим за середній рівень доходу — 3,50 долара. Вакцинація могла б запобігти 127 000 випадків раннього та 87 300 випадків пізнього прояву ГСВ у немовлят, таким чином запобігши 31 100 смертям, 17 900 випадків помірних та тяжких порушень нейророзвитку та 23 000 заходів.

Дослідження обмежене відсутністю деяких даних, наприклад, про вплив вакцин на якість життя, пов'язане зі здоров'ям, та довгострокові витрати на інвалідність, але за його оцінками, програма вакцинації 1 дозою вакцини може коштувати 1,7 мільярда доларів у світі, при цьому заощадивши 385 мільйонів доларів на витрати на охорону здоров'я. Команда попереджає, що регіональна чутливість до цін на вакцини може вплинути на політичні рішення, що багаторівневе ціноутворення на вакцини дозволить забезпечити рівний доступ.

Доктор Проктер сказав: "Завдяки зниженню важких інфекцій ГСВ ефективна материнська вакцина, що застосовується у всьому світі, може запобігти десяткам тисяч смертей новонароджених і мертвонароджень щороку. Наші результати показують, що материнська вакцинація проти ГСВ може бути економічно ефективною в більшості країн, і ми сподіваємося, що це сприятиме подальшим інвестиціям, необхідним для виведення вакцин проти ДСР на ринок".

Раніше Фокус писав про високу смертність матерів та новонароджених від COVID. Це пов'язано із серйозними захворюваннями у матерів та новонароджених. За словами дослідників, результати підтверджують необхідність цілеспрямованих втручань, включно вакцинацію.