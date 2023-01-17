Ризик смерті. Вчені звертають увагу на підвищену смертність матерів і новонароджених від COVID

Це пов'язано із серйозними захворюваннями в матерів і новонароджених. За словами дослідників, результати підтверджують необхідність цілеспрямованих втручань, включаючи вакцинацію.

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Зараження COVID-19 на будь-якому терміні вагітності підвищує ризик смерті матері. Це пов'язано із серйозними захворюваннями як у матерів, так і в їхніх новонароджених, ідеться в об'єднаному аналізі даних міжнародних доказів, пише EurekAlert.

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Отримані дані підтверджують необхідність глобальних зусиль щодо мінімізації ризику зараження під час вагітності за допомогою цілеспрямованих кампаній вакцинації та інших захисних заходів, кажуть дослідники.

Існує великий обсяг досліджень інфекції COVID-19 під час вагітності, який зростає. Але відмінності в дизайні досліджень, методах і групах порівняння ускладнюють отримання будь-яких однозначних висновків, до того ж у країнах із низьким рівнем доходу було проведено мало досліджень, кажуть дослідники.

У квітні 2020 року дослідники сформували міжнародний консорціум для отримання високоякісних перспективних даних із відповідних досліджень, що проводяться в кількох країнах, і застосували єдиний аналітичний підхід, щоб уникнути проблем, пов'язаних із попередніми дослідженнями.

Поточне дослідження, яке поєднує інформацію від усіх попередніх, оцінює ризики погіршення здоров'я та смерті серед вагітних жінок із підтвердженою або ймовірною інфекцією COVID-19 або без неї.

Аналіз заснований на даних учасників 12 досліджень за участю 13 136 вагітних жінок із Гани, Китаю та Гонконгу, Італії, Кенії, Нігерії, Південної Африки, Іспанії, Швеції, Демократичної Республіки Конго, Туреччини, Уганди й США.

Результати показують, що вагітні жінки, інфіковані SARS-CoV-2, відповідальним за інфекцію COVID-19, помирають майже у 8 разів частіше, ніж їхні неінфіковані ровесниці. І вони майже в 4 рази частіше потребували інтенсивної терапії; в 15 разів частіше була потрібна штучна вентиляція легень; і більш ніж у 5 разів була вищою ймовірність того, що їм буде потрібно якийсь вид інтенсивної терапії. Також у них більш ніж у 23 рази частіше діагностували пневмонію та більш ніж у 5 разів частіше утворювалися серйозні тромби.

Діти, народжені жінками з інфекцією COVID-19, майже вдвічі частіше потрапляли у відділення неонатальної допомоги; у них була майже в 3 рази вищою ймовірність народитися недоношеними (до 34 тижнів); і на 19% більше шансів мати недостатню вагу при народженні, ніж у дітей, народжених від неінфікованих жінок.

Але, на відміну від попередніх оглядів, інфекція COVID-19 не була пов'язана з підвищеним ризиком мертвороження на терміні 28 тижнів вагітності або пізніше.

"Ці результати наголошують на необхідності глобальних зусиль щодо запобігання COVID-19 під час вагітності за допомогою цілеспрямованого введення вакіта немедикаментозних втручань", — кажуть дослідники.

Це особливо важливо, оскільки: "Глобальні рекомендації неоднозначні щодо потенційних ризиків зараження, переваг і безпеки вакцинації, і більше 80 країн наразі не рекомендують вакцинувати всіх вагітних і жінок, які годують", — зазначають вони.

Раніше Фокус розповідав, як COVID ховається від імунної системи. Відкриття дає можливість виробляти ліки, орієнтовані зовнішні зміни білків, подібні до описаних у новому дослідженні.