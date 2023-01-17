Риск смерти. Ученые обращают внимание на повышенную смертность матерей и новорожденных от COVID

Это связано с серьезными заболеваниями у матерей и новорожденных. По словам исследователей, результаты подтверждают необходимость целенаправленных вмешательств, включая вакцинацию.

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Заражение COVID-19 на любом сроке беременности повышает риск смерти матери. Это связано с серьезными заболеваниями как у матерей, так и у их новорожденных, говорится в объединенном анализе данных международных доказательств, пишет EurekAlert.

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Полученные данные подтверждают необходимость глобальных усилий по минимизации риска заражения во время беременности с помощью целенаправленных кампаний вакцинации и других защитных мер, говорят исследователи.

Существует обширный и растущий объем исследований инфекции COVID-19 во время беременности. Но различия в дизайне исследований, методах и группах сравнения затрудняют получение каких-либо однозначных выводов, к тому же в странах с низким уровнем дохода было проведено мало исследований, говорят исследователи.

В апреле 2020 года исследователи сформировали международный консорциум для получения высококачественных перспективных данных из соответствующих исследований, проводимых в нескольких странах, и применили единый аналитический подход, чтобы избежать проблем, связанных с предыдущими исследованиями.

Текущее исследование, которое объединяет информацию от всех предыдущих, оценивает риски ухудшения здоровья и смерти среди беременных женщин с подтвержденной или вероятной инфекцией COVID-19 или без нее.

Анализ основан на данных участников 12 исследований с участием 13 136 беременных женщин из Ганы, Китая и Гонконга, Италии, Кении, Нигерии, Южной Африки, Испании, Швеции, Демократической Республики Конго, Турции, Уганды и США.

Результаты показывают, что беременные женщины, инфицированные SARS-CoV-2, ответственным за инфекцию COVID-19, умирают почти в 8 раз чаще, чем их неинфицированные сверстницы. И они почти в 4 раза чаще нуждались в интенсивной терапии; в 15 раз чаще требовалась искусственная вентиляция легких; и более чем в 5 раз была выше вероятность того, что им потребуется какой-либо вид интенсивной терапии. Также, у них более чем в 23 раза чаще диагностировали пневмонию и более чем в 5 раз чаще образовывались серьезные тромбы.

Дети, рожденные женщинами с инфекцией COVID-19, почти в два раза чаще попадали в отделение неонатальной помощи; у них была почти в 3 раза выше вероятность родиться недоношенными (до 34 недель); и на 19% больше шансов иметь недостаточный вес при рождении, чем у детей, рожденные от неинфицированных женщин.

Но, в отличие от информации предыдущих обзоров, инфекция COVID-19 не была связана с повышенным риском мертворождения на сроке 28 недель беременности или позднее.

"Эти результаты подчеркивают необходимость глобальных усилий по предотвращению COVID-19 во время беременности посредством целенаправленного введения вакцин и немедикаментозных вмешательств", — говорят исследователи.

Это особенно важно, поскольку: "Глобальные рекомендации неоднозначны в отношении потенциальных рисков заражения, преимуществ и безопасности вакцинации, и более 80 стран в настоящее время не рекомендуют вакцинировать всех беременных и кормящих женщин", — отмечают они.

Ранее Фокус рассказывал, как COVID укрывается от иммунной системы. Открытие дает возможность производить лекарства, нацеленные на внешние изменения белков, подобные описанным в новом исследовании.