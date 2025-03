Рискуем остаться без еды и воздуха: микропластик принялся "душить" растения по всему миру

Растения, окружающие нас повсюду, играют куда более важную роль в нашем выживании, чем считают некоторые. Недавно ученые выяснили, что загрязнение микропластиком может поставить их и наше выживание под угрозу, ударив в самое уязвимое место.

Related video

Вот уже которое десятелетие коварный и опасный нарушитель вплетает себя в каждый аспект нашей жизни, начиная от окружающей среды и заканчивая самим нашим организмом. Речь, конечно же, идет о микропластике. Эти мельчайшие частицы пластика, зачастую размером меньше песчинки, были обнаружены в самых неожиданных местах — от глубин океанов до вершин гор, и, что вызывает тревогу, в тканях живых организмов и недавно ученые выяснили, что они куда более опасны, пишет Futurism.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрыло тревожный аспект подобного загрязнения. Международная группа ученых провела комплексный анализ, обобщив данные 157 исследований, чтобы понять, как микропластик влияет на жизнь растений.

Важно

На Земле не осталось нетронутого места: опасные частицы обнаружили в самых отдаленных местах

Результаты исследования показали, что повсеместное распространение микропластика снижает способность растений к фотосинтезу — фундаментальному процессу, с помощью которого они преобразуют солнечный свет в энергию. Это нарушение может привести к снижению эффективности фотосинтеза примерно на 7-12 процентов в различных экосистемах, включая наземные, морские и пресноводные среды.

Последствия такого снижения очень серьезны, и не в последнюю очередь для человечества. Основные сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза, могут потерять урожайность в пределах от 4 до 14 процентов. Такое снижение продуктивности представляет собой значительную угрозу для глобальной продовольственной безопасности, потенциально затрагивая сотни миллионов людей, для которых эти культуры являются основой питания.

Кроме того, не обойдет стороной и морскую пищевую сеть: снижение фотосинтетической активности водных растений и водорослей может привести к сокращению популяции рыбы и морепродуктов на 7 %, что нарушит жизнедеятельность сообществ, зависящих от этих ресурсов.

Наконец, потеря большого количества растительности не самым лучшим образом скажется и на качестве воздуха, ведь наши маленькие зеленые друзья перерабатывают огромное количество отходов в нем, по сути фильтруя его для нас.

Механизмы, с помощью которых микропластик препятствует фотосинтезу, многогранны, заявили ученые. В почве эти частицы могут препятствовать способности корней поглощать воду и питательные вещества, что приводит к снижению выработки хлорофилла — зеленого пигмента, необходимого для улавливания световой энергии.

В водных системах микропластик может прилипать к поверхности водорослей, блокируя солнечный свет и препятствуя их росту. Кроме того, эти частицы часто содержат токсичные вещества, которые могут вызвать дополнительный стресс у растений, усугубляя снижение эффективности фотосинтеза.

Хотя эти выводы вызывают серьезную тревогу, важно подходить к ним с научной точностью, напоминают авторы. Они признают необходимость дальнейших исследований для уточнения этих оценок и полного понимания масштабов воздействия микропластика на физиологию растений и урожайность.

Тем не менее, растущее количество фактов подчеркивает актуальность глобальных инициатив, направленных на снижение уровня пластикового загрязнения в мире. Здоровье флоры нашей планеты неразрывно связано с благополучием человека, и для его сохранения требуются согласованные усилия политиков, промышленников и частных лиц.

Пока ученые продолжают разбираться во всех тонкостях и сложностях загрязнения микропластиком окружающей среды, ясно одно: решение этой проблемы — это не просто ее сохранение, это обеспечение устойчивости наших продовольственных систем и, в конечном счете, нашего выживания.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили места нашего организма, где собирается весь этот пластиковый мусор.