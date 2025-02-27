Речные монстры в шаге от того, чтобы захватить Великие озера, но их что-то сдерживает: о чем речь

Исследователи считают, что им наконец-то удалось обнаружить то, что на самом деле сдерживает распространения речных монстров, сеющих хаос.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для огромного количества вида: некоторые из них находятся в уязвимом положении, но другие, похоже, процветают не смотря ни на что. В последнее время ученые также все чаще упоминают об инвазивных видах, которые то и дело вторгаются на территорию разных стран: например, ранее ученые призвали людей массово поедать голодных грызунов — нутрии угрожают экосистеме, пишет Popular Science.

Увы, нутрии не самый странный инвазивный вид. Теперь ученые обнаружили, что белый толстолоб (Silver carp) представляет большую угрозу для пресноводных экосистем, а также любителей лодочного спорта в США. Белый толстолоб — инвазивный вид, который может достигать около 3 метров в длину и весят около 9 килограммов.

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Исследователи обнаружили, когда над белыми толстолобами проплывают лодочники, выпрыгивают из воды дюжинами и могут ударить все на своем пути, в том числе и людей. Даже когда инвазивных рыб не беспокоят люди, им все равно удается сеять хаос.

Наблюдения показывают, что белые толстолобы вытесняют местные виды и вызывают полную реорганизацию местных экосистем в водоемах, где они обосновались. Они уже спровоцировали сокращение местных видов в реках и водоразделах Миссури, Огайо и Миссисипи. И они находятся на пороге завоевания больших территорий.

Любопытно, что сегодня белые толстолобы оказались менее чем в 80 километрах от входа в озеро Мичиган. Оттуда инвазивный вид мог бы переместиться по всем Великим озерам и рекам, которые впадают в озера. Однако по непонятной причине что-то удерживало рыб в страхе и не пускало в озера почти десятилетие.

Ученые до сих пор не знают, что именно помогло сдержать вторжение инвазивного вида в Великие озера, но предполагают, что это связано с загрязнением городской воды. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Ранее Фокус писал о том, что 37-тысячная армия "инопланетян" захватывает Землю: люди не способны справиться с нашествием.