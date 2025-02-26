Ученые призывают людей массово поедать болотных грызунов: чем им не угодили нутрии

Исследователи уверяют, что мясо этого животного постное, мягкое, а на вкус напоминает мясо кролика.

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Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США выступила с любопытным призывом: эксперты попросили американцев выступить в роли защитников природы и начать массово употреблять в пищу грызунов размером с кошку, пишет Popular Science.

Призыв экспертов является частью ежегодной Национальной недели инвазивных видов агентства, в рамках которой освещаются многочисленные неместные животные, наносящие ущерб местным экосистемам по всей стране. Эксперты также рекомендуют сосредоточить свое внимание на нутриях — травоядных, полуводных млекопитающих, которые выглядят как нечто среднее между гигантской крысой и бобром. Любопытно, что сотрудники агентства использовали весьма прямолинейный слоган "Спасите болото, обжарьте нутрию!"

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Известно, что нутрии родом из Южной Америки, а в Луизиану были впервые завезены лишь в 1930-х годах в рамках попытки удовлетворить потребности меховой промышленности. Уже к началу 1940-х годов ущерб, нанесенный ураганом, разрушил фермы по разведению нутрий и позволил прожорливым и быстро размножающимся животным сбежать в дикую природу, где самки в среднем приносят два помета детенышей в год.

В среднем взрослая нутрия может достигать веса в 9 кг и способна потреблять растительность, равную собственному весу, каждый день, круглый год. В результате местные сообщества столкнулись с уничтожением огромной площади прибрежных водно-болотных угодий. Исследователи также отмечают, что масштаб ущерба от этого инвазивного вида буквально влияет на все вокруг: от характера наводнений до сельского хозяйства и общественного здравоохранения.

К счастью экспертам удалось снизить ущерб, нанесенный нутриями в регионе. Однако животные все еще представляют проблему, в особенности, если ученые ослабят контроль. Сегодня эти грызуны также создают проблемы вдоль Атлантического побережья и в некоторых частях Калифорнии.

Отметим, что грызуны не являются основным продуктом питания людей, однако животных можно приготовить разными способами в зависимости от предпочтений. Эксперты Службы охраны рыболовства и диких животных США также сообщают, что мясо нутрий постное, нежное и на вкус как мясо кролика.

К слову, существуют даже целые кулинарные книги, посвященные приготовлению люд из нутрии. Книга под названием "Нутрия для домашнего использования" была выпущена в 1963 году и включала множество рецептов из нутрии, в том числе запеканки и рагу.

Впрочем, ученые напоминают, как и в случае с любой дичью, важно правильно приготовить мясо, чтобы избежать заражения.

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