Учені закликають людей масово поїдати болотних гризунів: чим їм не догодили нутрії

Дослідники запевняють, що м'ясо цієї тварини пісне, м'яке, а на смак нагадує м'ясо кролика.

Related video

Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США виступила з цікавим закликом: експерти попросили американців виступити в ролі захисників природи й почати масово вживати в їжу гризунів розміром з кішку, пише Popular Science.

Заклик експертів є частиною щорічного Національного тижня інвазивних видів агенції, в рамках якого висвітлюються численні немісцеві тварини, що завдають шкоди місцевим екосистемам по всій країні. Експерти також рекомендують зосередити свою увагу на нутріях — травоїдних, напівводних ссавців, які виглядають як щось середнє між гігантським щуром і бобром. Цікаво, що співробітники агентства використовували вельми прямолінійний слоган "Врятуйте болото, обсмажте нутрію!"

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що нутрії родом з Південної Америки, а в Луїзіану були вперше завезені лише в 1930-х роках у рамках спроби задовольнити потреби хутряної промисловості. Уже на початку 1940-х років збитки, завдані ураганом, зруйнували ферми з розведення нутрій і дали змогу ненажерливим тваринам, які швидко розмножуються, втекти в дику природу, де самки в середньому приносять два виводки дитинчат на рік.

У середньому доросла нутрія може досягати ваги в 9 кг і здатна споживати рослинність, яка дорівнює власній вазі, щодня, цілий рік. У результаті місцеві спільноти зіткнулися зі знищенням величезної площі прибережних водно-болотних угідь. Дослідники також зазначають, що масштаб збитків від цього інвазивного виду буквально впливає на все навколо: від характеру повеней до сільського господарства і громадської охорони здоров'я.

На щастя експертам вдалося зменшити шкоду, завдану нутріями в регіоні. Однак тварини все ще становлять проблему, особливо, якщо вчені послаблять контроль. Сьогодні ці гризуни також створюють проблеми вздовж Атлантичного узбережжя і в деяких частинах Каліфорнії.

Зазначимо, що гризуни не є основним продуктом харчування людей, проте тварин можна приготувати різними способами залежно від уподобань. Експерти Служби охорони рибальства та диких тварин США також повідомляють, що м'ясо нутрій пісне, ніжне і на смак як м'ясо кролика.

До речі, існують навіть цілі кулінарні книги, присвячені приготуванню страв з нутрії. Книгу під назвою "Нутрія для домашнього використання" було випущено 1963 року, вона містила безліч рецептів із нутрії, зокрема запіканки й рагу.

Утім, учені нагадують, як і у випадку з будь-якою дичиною, важливо правильно приготувати м'ясо, щоб уникнути зараження.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі розкидані сотні бомб уповільненої дії, які можуть не діяти століття.