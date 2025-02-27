Річкові монстри за крок від того, щоб захопити Великі озера, але їх щось стримує: про що йдеться

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося виявити те, що насправді стримує поширення річкових монстрів, які сіють хаос.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів: деякі з них перебувають у вразливому становищі, але інші, схоже, процвітають, незважаючи ні на що. Останнім часом вчені також все частіше згадують про інвазивні види, які раз у раз вдираються на територію різних країн: наприклад, раніше вчені закликали людей масово поїдати голодних гризунів — нутрії загрожують екосистемі, пише Popular Science.

На жаль, нутрії не найдивніший інвазивний вид. Тепер учені виявили, що білий товстолоб (Silver carp) становить велику загрозу для прісноводних екосистем, а також любителів човнового спорту в США. Білий товстолоб — інвазивний вид, який може досягати близько 3 метрів завдовжки й важить близько 9 кілограмів.

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Дослідники виявили, коли над білими товстолобами пропливають човнярі, вони вистрибують з води дюжинами та можуть вдарити все на своєму шляху, зокрема й людей. Навіть коли інвазивних риб не турбують люди, їм все одно вдається сіяти хаос.

Спостереження показують, що білі товстолоби витісняють місцеві види й викликають повну реорганізацію місцевих екосистем у водоймах, де вони влаштувалися. Вони вже спровокували скорочення місцевих видів у річках і вододілах Міссурі, Огайо і Міссісіпі. І вони перебувають на порозі завоювання великих територій.

Цікаво, що сьогодні білі товстолоби опинилися менш ніж за 80 кілометрів від входу в озеро Мічиган. Звідти інвазивний вид міг би переміститися всіма Великими озерами та річками, що впадають в озера. Однак з незрозумілої причини щось утримувало риб у страху і не пускало в озера майже десятиліття.

Учені досі не знають, що саме допомогло стримати вторгнення інвазивного виду до Великих озер, але припускають, що це пов'язано із забрудненням міської води. Утім, знадобляться додаткові дослідження, щоб підтвердити або спростувати цю теорію.

Раніше Фокус писав про те, що 37-тисячна армія "інопланетян" захоплює Землю: люди не здатні впоратися з навалою.