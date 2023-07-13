Гриб-вогнегасник. Учені пропонують будувати будинки з термостійких грибів

Гриби потрібні не тільки для наповнення нашого шлунка — скоро вони зможуть захистити ваш будинок від пожежі, завдяки новій незвичайній розробці вчених.

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Дослідники з Королівського технологічного інституту в Мельбурні, Австралія, знайшли спосіб використати можливості величезної мережі підземних ниток грибів, відомої як міцелій, і перетворити його на вогнестійкий матеріал. Можливо, це звучить занадто фантастично, але цей новий матеріал може змінити ситуацію в будівельній галузі, пише New Atlas.

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Якщо вам доводилося їсти гриби на піці або в салаті, ви, можливо, не підозрювали, що цей смачний гриб — лише верхівка набагато більшого організму. Під землею, кожен гриб з'єднаний з міцелієм. Ця розгалужена підземна мережа допомагає грибам засвоювати поживні речовини, і останнім часом вона привертає увагу вчених.

Дослідження виявило, що можна вирощувати чисті аркуші міцелію і створювати з них різноманітні форми — від плоских панелей для будівель до матеріалу, схожого на шкіру, для модних виробів. Але що справді є особливим у цьому матеріалі, так це його вогнестійкість.

Під впливом тепла або вогню верхній шар міцелію руйнується, утворюючи захисний обвуглений шар, який захищає нижчі шари. Вчені вважають, що ця властивість може зробити його ідеальним матеріалом для вогнестійкої ізоляції будівель.

Однією з переваг цього матеріалу є його екологічна чистота. Під час виробництва панелей з міцелію не використовуються пластмаси, тому під час горіння вони не виділяють шкідливих випарів. Традиційні вогнезахисні матеріали часто містять такі сполуки, як бромід, йодид, фосфор і азот, які можуть бути токсичними як для людини, так і для навколишнього середовища. На відміну від них, міцелій у природних умовах виділяє тільки воду і вуглекислий газ.

Однак, як і в усьому хорошому, тут є своя заковика. Гриби ростуть повільніше, ніж наша здатність виробляти пластик, тому масштабування виробництва може становити певну проблему. Однак дослідники бачать у цьому потенційну можливість для співпраці з грибною промисловістю. Використання відходів грибних ферм може розв'язати проблему постачання міцелієм, а також сприяти сталому створенню продукції, що відповідає вимогам пожежної безпеки.

У перспективі команда продовжує роботу над цим матеріалом, сподіваючись створити грибні мати, здатні знизити інтенсивність полум'я і зробити наші будівлі ще безпечнішими. У гонці з часом зі створення стійких і безпечних матеріалів міцелій може стати нашим несподіваним союзником. І все це завдяки скромному грибу — потенційному рятівнику сотень тисяч життів від неконтрольованого полум'я.

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