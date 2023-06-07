Друга шкіра. Створено пов'язку для опіків, яку можна безболісно знімати

Нова розроблена пов'язок на основі гідрогелю допоможе полегшити процес їхньої зміни. Новизна полягає у її здатності безболісно відокремлюватися від шкіри пацієнта при охолодженні.

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Учені з Університету Ватерлоо розробляють пов'язку для лікування опіків, абсолютно не схожу на інші. Вона складається з "термочутливого полімеру", який розширюється під час охолодження і стискається під час нагрівання, що є химерним терміном для позначення матеріалу, який змінює свій розмір у відповідь на зміну температури, пише New Atlas.

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УУявіть собі губку, яка набухає, коли її занурюють у холодну воду, і стискається, коли її залишають на сонці. Цей гідрогель, на відміну від традиційних ранових пов'язок, створюється за допомогою 3D-друку, щоб ідеально відповідати формі обпаленої частини тіла. Це трохи схоже на пошиття костюма за точними вигинами і кутами людини. Це означає, що пов'язка може покрити всі пошкоджені тканини, не чинячи надмірного тиску на жодне місце. Але це ще не все — у цю пов'язку можна завантажувати лікарські препарати, забезпечуючи повільне вивільнення ліків безпосередньо в рані, що дуже схоже на систему краплинного харчування в лікарні, тільки набагато менш нав'язливо.

Під час першого накладення температура тіла пацієнта нагріває гідрогелеву пов'язку, змушуючи її злегка стискатися і надійно прилипати до шкіри, начебто другий її шар, що залишається на місці доти, доки це необхідно.

Коли рану потрібно оглянути, на пов'язку накладається простий охолоджувальний засіб, наприклад, рушник кімнатної температури. Коли гідрогель охолоджується, він розширюється, відпускаючи шкіру і рубцеву тканину під собою, що дає змогу йому легко відпасти, спричиняючи мінімальний дискомфорт. Важливо зазначити, що матеріал необхідно охолодити тільки до кімнатної температури, що було зроблено у зв'язку з чутливістю жертв опіків до більш низьких температур.

"Нині частота зміни пов'язок визначається болем, який відчуває пацієнт під час їхнього зняття, — пояснює Лукас Бауман, співавтор дослідження, — Використовуючи матеріал, що зручно відокремлюється при кімнатній температурі, можна збільшити частоту зміни пов'язок при значному зниженні больових відчуттів".

Потенціал цієї гідрогелевої пов'язки не обмежується опіками. Вона може бути використана для доставки хіміотерапевтичних препаратів онкологічним хворим у комфортних домашніх умовах або навіть для створення індивідуальних омолоджувальних масок для обличчя в індустрії краси. Таким чином, хоча гідрогелева пов'язка може стати потенційним переломним моментом у лікуванні опіків, її захоплива подорож на шляху до полиць аптек і лікарень тільки починається.

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