Пластир із желатиновими мікроголками. Вчені розповідають, як проколи зупиняють кровотечу

Новий експериментальний пластир, як повідомляється, зупиняє кровотечу із ран набагато ефективніше, ніж традиційні бинти.

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Пластирі з мікроголками зазвичай мають форму невеликого полімерного квадрата, нижня сторона якого усіяна безліччю крихітних голок. Коли ці голки притискаються до шкіри, вони проколюють лише її верхній шар, де немає нервів. Потім вони вступають у контакт з інтерстиціальною рідиною або тканинною рідиною, що знаходиться між клітинами шкіри. Залежно від передбачуваної мети пластира голки або випускають фармацевтичні засоби в цю рідину, або вимірюють рівні хімічних речовин, які вже присутні в рідині (які зазвичай відповідають рівням у кровотоку), пише New Atlas.

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Професор Амір Шейхі та його колеги з Пенсільванського державного університету, які є творцями нового пластиру, зазначають, що він трохи відрізняється від інших подібних пластирів. Його біосумісні, біорозкладні голки виготовлені з желатинового метакрилоїлу, легованого силікатними нанотромбоцитами, останні з яких мають кровоспинні властивості — це означає, що вони допомагають зупинити кровотечу, викликаючи звуження кровоносних судин і згортання крові.

Коли пластир накладається безпосередньо на рану, голки збільшують площу поверхні, де нанотромбоцити можуть контактувати з кров'ю, посилюючи їх дію. Крім того, зчіпляючись із поверхнею навколишньої шкіри, голки сприяють закриттю рани. "В експерименті, проведеному в штучних умовах, сконструйовані масиви мікроголок скоротили час згортання крові з 11,5 до 1,3 хвилин, а в моделі кровотечі з печінки щурів вони зменшили її більш ніж на 90%, — сказав Шейхі. — Ці 10 хвилин можуть стати вирішальними між життям та смертю".

Слід зазначити, що час згортання порівнювався з контрольним, у якому не проводилося лікування. Проте, за повідомленнями, масиви мікроголок також працювали швидше, ніж традиційні кровоспинні пов'язки. Шейхі та його команда сподіваються, що, коли будуть проведені додаткові дослідження та клінічні випробування, пластир, зрештою, може знайти широке застосування, порівняно зі звичайною лейкопластирною пов'язкою.

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