Смертельна кровотеча з носа: вчені намагаються ідентифікувати невідому хворобу

У південно-східному регіоні країни стався спалах захворювання з летальними випадками.

У Танзанії було зареєстровано спалах смертельно небезпечної хвороби, основний симптом якої рясна кровотеча з носа. Також пацієнти можуть відчувати головний біль, втому та лихоманку, пише Express.

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За словами першого медичного радника уряду Айфелло Січалве, у південно-східному регіоні Лінді було зафіксовано вже 13 випадків невідомої хвороби, з яких щонайменше 3 випадки були летальними.

Симптоми хвороби можуть свідчити, що танзанійські медики зіткнулися з різновидом вірусної геморагічної лихоманки. У хворих пошкоджуються стінки тонких кровоносних судин, що призводить до рясної кровотечі.

У ВООЗ припускають, що це може бути один із чотирьох патогенів, які можуть стати причиною епідемій і пандемій. Серед них такі "кандидати", як конго-кримська геморагічна лихоманка, лихоманка Ласса, геморагічна лихоманка Марбург і лихоманка Ебола.

Незважаючи на це, всі пацієнти, які заразилися, мали негативні результати тестів на Еболу і Марбург, які поширені в цьому регіоні. Також пацієнти мали негативний тест на COVID-19.

За словами президента Танзанії Самії Сулуху, невідома медицина хвороба могла з'явитися внаслідок "підвищеної взаємодії між людьми і дикою природою". Також свіжий аналіз ВООЗ попереджає про те, що у світі зростає загроза зоонозних захворювань, які передаються від тварин людині.

За останнє десятиліття кількість таких спалахів у світі зросла на 63% порівняно з попереднім десятиліттям.

"Передавання інфекцій від тварин до людей відбувалося протягом століть, але в Африці ризик масштабних спалахів був відносно невеликим через погано розвинену транспортну інфраструктуру. Вона відігравала роль природного бар'єру у поширенні хвороб", — каже голова африканського офісу ВООЗ Матшідісо Моеті.

Але зараз ситуація змінюється, тому що в Африці покращується транспортне сполучення, а отже, різного роду захворювання можуть легше дістатися великих міських центрів.