Смертельное кровотечение из носа: ученые пытаются идентифицировать неизвестную болезнь

В юго-восточном регионе Танзании произошла вспышка заболевания с летальными случаями.

В Танзании была зарегистрирована вспышка смертельно опасной болезни, основной симптом которой обильное кровотечение из носа. Также пациенты могут испытывать головные боли, усталость и лихорадку, пишет Express.

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По словам первого медицинского советника правительства Айфелло Сичалве, в юго-восточном регионе Линди было зафиксировано уже 13 случаев неизвестной болезни, из которых как минимум 3 случая были летальными.

Симптомы болезни могут свидетельствовать о том, что танзанийские медики столкнулись с разновидностью вирусной геморрагической лихорадки. У заболевших повреждаются стенки тонких кровеносных сосудов, что приводит к обильному кровотечению.

В ВОЗ предполагают, что это может быть один из четырех патогенов, которые могут стать причиной эпидемий и пандемий. Среди них такие "кандидаты", как конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ласса, геморрагическая лихорадка Марбург и лихорадка Эбола.

Несмотря на это, все заразившиеся пациенты имели отрицательные результаты тестов на Эболу и Марбург, которые распространены в этом регионе. Также у пациентов был отрицательный тест на COVID-19.

По словам президента Танзании Самии Сулуху, неизвестная медицине болезнь могла появиться в результате "растущего взаимодействия между людьми и дикой природой". Также свежий анализ ВОЗ предупреждает о том, что в мире растет угроза зоонозных заболеваний, тех которые передаются от животных человеку.

За последнее десятилетие количество таких вспышек в мире выросло на 63%, в сравнении с предыдущим десятилетием.

"Передача инфекций от животных к людям происходила на протяжении столетий, но в Африке риск масштабных вспышек был относительно небольшим из-за плохо развитой транспортной инфраструктуры. Она играла роль естественного барьера в распространении болезней", – говорит глава африканского офиса ВОЗ Матшидисо Моэти.

Но сейчас ситуация меняется, так как в Африке улучшается транспортное сообщение, а значит разного рода заболевания могут легче добраться до крупных городских центров.