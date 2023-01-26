Пластырь с желатиновыми микроиглами. Ученые рассказывают, как проколы останавливают кровотечение

Новый экспериментальный пластырь, как сообщается, останавливает кровотечение из ран гораздо эффективнее, чем традиционные бинты.

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Пластыри с микроиглами обычно имеют форму небольшого полимерного квадрата, нижняя сторона которого усеяна множеством крошечных иголок. Когда эти иглы прижимаются к коже, они прокалывают только ее верхний слой, где нет нервов. Затем они вступают в контакт с интерстициальной жидкостью или тканевой жидкостью, находящейся между клетками кожи. В зависимости от предполагаемой цели пластыря иглы либо выпускают фармацевтические средства в эту жидкость, либо измеряют уровни химических веществ, уже присутствующих в жидкости (которые обычно соответствуют уровням в кровотоке), пишет New Atlas.

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Профессор Амир Шейхи и его коллеги из Пенсильванского государственного университета, являющиеся создателями нового пластыря, отмечают, что он немного отличается от других подобных пластырей. Его биосовместимые, биоразлагаемые иглы изготовлены из желатинового метакрилоила, легированного силикатными нанотромбоцитами, последние из которых обладают кровоостанавливающими свойствами — это означает, что они помогают остановить кровотечение, вызывая сужение кровеносных сосудов и свертывание крови.

Когда пластырь накладывается непосредственно на рану, иглы увеличивают площадь поверхности, на которой нанотромбоциты могут контактировать с кровью, усиливая их действие. Кроме того, сцепляясь с поверхностью окружающей кожи, иглы способствуют закрытию раны. "В эксперименте, проведенном в искусственных условиях сконструированные массивы микроигл сократили время свертывания крови с 11,5 до 1,3 минут, а в модели кровотечения из печени крыс они уменьшили его более чем на 90%, — сказал Шейхи. — Эти 10 минут могут стать решающими между жизнью и смертью".

Следует отметить, что время свертывания сравнивалось с контрольным, в котором не проводилось никакого лечения. Тем не менее, по сообщениям, массивы микроигл также работали быстрее, чем традиционные кровоостанавливающие повязки. Шейхи и его команда надеются, что, когда будут проведены дополнительные исследования и клинические испытания, пластырь, в конечном итоге, может найти широкое применение сравнимое с обычной лейкопластырной повязкой.

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