Кишеньковий лікар. "Розумна" пов'язка може рятувати життя, запобігаючи інфекціям

Дослідники розробляють "розумну" пов'язку для моніторингу та лікування хронічних ран.

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Хронічні рани, такі як діабетичні виразки шкіри, можуть становити серйозну загрозу для здоров'я людини, часто призводячи до інфекцій та можливих ампутацій. Для вирішення цієї проблеми вчені з Каліфорнійського технологічного інституту працюють над інноваційним рішенням у вигляді "розумної" пов'язки, яка може контролювати, так і лікувати такі рани, пише New Atlas.

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Електронний пластир, створений під керівництвом доцента Вей Гао, складається з гнучкої та біосумісної полімерної підкладки, в яку вбудовано ряд сенсорних електродів – електродів, що модулюються напругою, та шар гідрогелю з лікарським навантаженням. Крім того, пов'язка включає невелику гнучку друковану плату, що містить різні електронні пристрої, такі як акумулятор, чіп Bluetooth та датчик температури.

Розумна пов'язка призначена для моніторингу ран та запобігання інфекціям шляхом перевірки наявності сечової кислоти, амонію, глюкози, лактату, змін рН та температури. При виявленні ознак запалення або інфекції пов'язка посилає сигнал тривоги на прилеглий пристрій та запускає виділення ліків із гідрогелю. Крім того, пов'язка подає низьковольтний електричний струм на ранове ложе для стимуляції зростання нової тканини.

Експериментальна технологія продемонструвала успіх у передачі точних даних про стан рани, знищення шкідливих бактерій, таких як кишкова паличка, та прискорення процесу загоєння хронічних ран, подібних до діабетичних виразок на шкірі, як показали лабораторні випробування на щурах. В результаті планується провести випробування на людях.

Хоча доказ концепції було продемонстровано на невеликих тваринних моделях, доцент Вей Гао пояснив, що будуть зроблені зусилля для покращення стабільності пристрою та його випробування на більших хронічних ранах. Це важливо, оскільки параметри рани та мікросередовище можуть змінюватися від місця до місця.

Раніше Фокус писав про дивовижний біопринтер. Вчені знайшли спосіб "друкувати" матеріал органів у людському тілі.