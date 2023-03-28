Карманный врач. "Умная" повязка может спасать жизнь, предотвращая инфекции

Исследователи разрабатывают "умную" повязку для мониторинга и лечения хронических ран.

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Хронические раны, такие как диабетические язвы кожи, могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, часто приводя к инфекциям и возможным ампутациям. Для решения этой проблемы ученые из Калифорнийского технологического института работают над инновационным решением в виде "умной" повязки, которая может как контролировать, так и лечить такие раны, пишет New Atlas.

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Электронный пластырь, созданный под руководством доцента Вэй Гао, состоит из гибкой и биосовместимой полимерной подложки, в которую встроен ряд сенсорных электродов – электродов, модулируемых напряжением, и слой гидрогеля с лекарственной нагрузкой. Кроме того, повязка включает небольшую гибкую печатную плату, содержащую различные электронные устройства, такие как аккумулятор, чип Bluetooth и датчик температуры.

Умная повязка предназначена для мониторинга ран и предотвращения инфекций путем проверки наличия мочевой кислоты, аммония, глюкозы, лактата, изменений рН и температуры. При обнаружении признаков воспаления или инфекции повязка посылает сигнал тревоги на близлежащее устройство и запускает выделение лекарств из гидрогеля. Кроме того, повязка подает низковольтный электрический ток на раневое ложе для стимуляции роста новой ткани.

Экспериментальная технология продемонстрировала успех в передаче точных данных о состоянии раны, уничтожении вредных бактерий, таких как кишечная палочка, и ускорении процесса заживления хронических ран, подобных диабетическим язвам на коже, как показали лабораторные испытания на крысах. В результате теперь планируется провести испытания на людях.

Хотя доказательство концепции было продемонстрировано на небольших животных моделях, доцент Вэй Гао объяснил, что будут предприняты усилия для улучшения стабильности устройства и его испытания на более крупных хронических ранах. Это важно, так как параметры раны и микросреда могут меняться от места к месту.

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