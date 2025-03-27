Яскраво і смачно: салат із корейською морквою та грибами
Після приготування салат необхідно відправити в холодильник, щоб він настоявся. Що довше він постоїть, то смачнішим буде.
Легкий салат із корейською морквою і грибами урізноманітнює меню і стане чудовим доповненням до обіду, вечері або навіть на святковий стіл. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
Салат із грибами та морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- морква – 300 г;
- печериці – 200 г;
- цибулина середнього розміру;
- часник – 2 зубчики;
- приправа для корейської моркви – 2 ст. л (або змішати в рівних пропорціях по 0,5 ч. л. меленого коріандру, паприки, меленого перцю і куркуми);
- сіль – 1 ч. л. без гірки;
- свіжа петрушка
- рослинна олія – 40 мл.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, нарізати півкільцями й обсмажити на половині рослинної олії. Гриби нарізати тонкими слайсами, додати до цибулі, трохи підсолити і смажити до золотистого кольору.
Моркву помити, почистити, натерти на тертці для моркви по-корейськи або нарізати ножем тонкою, довгастою соломкою.
У сковороду налити другу половину олії, додати туди моркву. Натерти туди ж часник на дрібній тертці, всипати трохи солі, приправу. Перемішати і прогріти 1 хвилину.
Пересипати моркву в глибоку миску. Туди ж відправити обсмажені гриби з цибулею. Додати дрібно нарізану петрушку і перемішати.
Помістити салат у контейнер із кришкою або накрити миску плівкою, поставити в холодильник мінімум на годину.
Що довше настоїться салат, то він смачнішим буде.
Читайте також:
Пісне меню: рецепт ситного салату із запечених овочів з оригінальною заправкою
Врятує від застуд і підніме імунітет: рецепт вітамінного салату