Пісне меню: рецепт ситного салату із запечених овочів з оригінальною заправкою

Напрочуд смачний і ситний салат із запечених овочів нагадує вінегрет, але він набагато смачніший.

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Такий салат можна приготувати із запечених на відкритому вогні овочів, так вийде ще смачніше. Але смачно вийде, якщо запекти овочі й у духовці. Подавайте салат як самостійну страву, або разом із запеченою картоплею, кашею за вашим смаком, рибою, або вегетаріанськими котлетами. Фокус розповість, як приготувати такий салат.

Салат із печених овочів

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г;

корінь селери — 1 шт;

буряк — 1 шт;

червона солодка цибуля — 2 шт;

свіжа зелень (петрушка, кінза, базилік або суміш);

оливкова олія, сіль, свіжомелений чорний перець.

Для заправки:

оливкова олія — 100 мл;

цибуля шалот — 1 шт;

гірчиця зерниста — 2 ст. л.;

червоний винний оцет — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

мед — 1 ч. л.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Загорніть буряк у фольгу і запікайте протягом 1 години, потім обдайте холодною водою, очистіть і наріжте невеликими часточками. Наріжте гарбуз і селеру однаковими скибочками завтовшки 1,5 см, цибулю — товстими четвертинками. Розкладіть підготовлені овочі на деко, посоліть, поперчіть і полийте олією. Запікайте до м'якості приблизно 30 хвилин.

Шалот і часник для заправки наріжте якомога дрібніше. Посипте сіллю і перцем, полийте оцтом. Перемішайте і дайте постояти близько 30 хвилин. Додайте решту інгредієнтів і ретельно перемішайте. Зелень дрібно наріжте. Перекладіть усі запечені овочі в салатник, полийте заправкою, посипте зеленню і перемішайте. Дайте постояти хоча б 15 хвилин і подавайте.

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