Постное меню: рецепт сытного салата из запеченых овощей с оригинальной заправкой

Удивительно вкусный и сытный салат из запеченных овощей напоминает винегрет, но он гораздо вкуснее.

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Такой салат можно приготовить из запеченных на открытом огне овощей, так получится еще вкуснее. Но вкусно получится, если запечь овощи и в духовке. Подавайте салат как самостоятельное блюдо, или вместе с запеченной картошкой, кашей по вашему вкусу, рыбой, или вегетарианскими котлетами. Фокус расскажет, как приготовить такой салат.

Салат из печеных овощей

Ингредиенты:

тыква — 400 г;

корень сельдерея — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

красный сладкий лук — 2 шт.;

свежая зелень (петрушка, кинза, базилик или смесь);

оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец.

Для заправки:

оливковое масло — 100 мл;

лук шалот — 1 шт.;

горчица зернистая — 2 ст. л.;

красный винный уксус — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

мед — 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Заверните свеклу в фольгу и запекайте в течение 1 часа, затем обдайте холодной водой, очистите и нарежьте небольшими дольками. Нарежьте тыкву и сельдерей одинаковыми ломтиками толщиной 1,5 см, лук — толстыми четвертинками. Разложите подготовленные овощи на противень, посолите, поперчите и полейте маслом. Запекайте до мягкости примерно 30 минут.

Шалот и чеснок для заправки нарежьте как можно мельче. Посыпьте солью и перцем, полейте уксусом. Перемешайте и дайте постоять около 30 минут. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Зелень мелко нарежьте. Переложите все запеченные овощи в салатник, полейте заправкой, посыпьте зеленью и перемешайте. Дайте постоять хотя бы 15 минут и подавайте.

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