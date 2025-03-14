Полезно и вкусно: рецепт простого витаминного салата
Заправить салат можно любым растительным маслом по своему вкусу.
Весна – период, когда организм требует как можно больше витаминов. Кулинарный блогер Кристин Азизян рекомендует приготовить салат из свеклы, огурцов и кукурузы, который поможет решить проблему авитаминоза и станет отличным дополнением к повседневному меню.
Постный салат со свеклой
Ингредиенты
- отварная свекла – 2 шт;
- маринованные огурцы – 1-2;
- консервированная кукуруза (лучше без сахара);
- красный лук – 1/2 шт;
- зелень (петрушка, укроп, кинза, можно и зеленый лук по желанию);
- чеснок – 1 зубчик;
- растительное масло (на выбор оливковое, льняное, подсолнечное) – 1 ст. л;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления:
Свеклу порезать кубиками. Маринованные огурцы измельчить так же. Лук порезать перьями, зелень мелко порубить.
Все ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить соль, перец, специи и заправить растительным маслом. Простой и очень аппетитный салат готов!
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