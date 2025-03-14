Полезно и вкусно: рецепт простого витаминного салата

Заправить салат можно любым растительным маслом по своему вкусу.

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Весна – период, когда организм требует как можно больше витаминов. Кулинарный блогер Кристин Азизян рекомендует приготовить салат из свеклы, огурцов и кукурузы, который поможет решить проблему авитаминоза и станет отличным дополнением к повседневному меню.

Постный салат со свеклой

Ингредиенты

отварная свекла – 2 шт;

маринованные огурцы – 1-2;

консервированная кукуруза (лучше без сахара);

красный лук – 1/2 шт;

зелень (петрушка, укроп, кинза, можно и зеленый лук по желанию);

чеснок – 1 зубчик;

растительное масло (на выбор оливковое, льняное, подсолнечное) – 1 ст. л;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

Свеклу порезать кубиками. Маринованные огурцы измельчить так же. Лук порезать перьями, зелень мелко порубить.

Все ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить соль, перец, специи и заправить растительным маслом. Простой и очень аппетитный салат готов!

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