Салат с курицей, морковью по-корейски и моцареллой: пошаговый рецепт

Чтобы салат был вкуснее, лучше сразу после приготовления дать ему настояться минимум час.

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Сытный салат с курицей и моцареллой – блюдо, которое украсит любой стол. Для тех, кто планирует позвать гостей или устроить праздник для своей семьи, рекомендуем обратить внимание на рецепт салата от кулинарного блогера Катерины Мовчан. Он получается очень вкусным и аппетитным.

Салат с курицей, морковью по-корейски и моцареллой

Ингредиенты:

моцарелла – 150 гр;

куриная грудка отварная – 350 гр;

морковь по-корейски – 150 гр;

маринованные шампиньоны – 250 гр;

яйца – 4 шт;

майонез – 70 гр;

микрозелень для декора.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на крупную терку. Куриную грудку порезать кубиками.

На блюдо поставить кулинарное кольцо, выложив первым слоем порезанное вареное филе, смазать его майонезом. Следующий слой – морковь по-корейски, затем – натертые яйца и снова майонез. Следующим слоем выложить маринованные грибочки. Последний слой – натертая моцарелла.

Снять кольцо и украсить салат по своему желанию.

Его можно подавать и сразу, но лучше, если он немного постоит и напитается вкусом.

Если нет кулинарного кольца, салат можно формировать в красивой салатнице или в подходящей тарелке.

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