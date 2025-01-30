Простой и вкусный салат из капусты: подойдет для бутербродов и как гарнир
Автор рецепта назвала его тако-слоу — как идеальный салат для начинки тако.
Из обычной белокочанной капусты можно приготовить простой и очень вкусный салат, который можно использовать и как начинку для тако и для шаурмы. И просто подать его, как легкий гарнир к мясу, или птице. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.
Это обычный салат из капусты, но более легкий, потому что заправка в основном сделана на основе сметаны, а не майонеза, и в нем есть прекрасный вкус лайма, который добавляет свежести.
Такой салат идеально подходит к курице, рыбным палочкам и даже стейкам из свинины, или говядины.
Капустный салат
Ингредиенты:
- белокочанная капуста (можно взять молодую) — примерно 1/4 кочана;
- мелко нарезанный зеленый лук;
- мелко нарезанная кинза;
- 1/2 ч. л. поваренной соли.
Заправка для салата:
- 1/2 стакана сметаны (можно заменить йогуртом);
- 2 ст. л. майонеза или 1 ст. л. оливкового масла;
- 2 ч. л. цедры лайма;
- 1 ст. л. сока лайма.
Смешайте ингредиенты для заправки в большой миске. Очень тонко нашинкуйте капусту и перетрите ее руками с солью. Оставьте как минимум на 1 час, пока капуста не станет мягкой. Добвьте заправку и перемешайте еще раз.
Такой салат хранится в холодильнике 3 дня, хотя заправка станет немного жиже, так как она заберет больше воды из капусты.
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