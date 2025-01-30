Простой и вкусный салат из капусты: подойдет для бутербродов и как гарнир

Автор рецепта назвала его тако-слоу — как идеальный салат для начинки тако.

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Из обычной белокочанной капусты можно приготовить простой и очень вкусный салат, который можно использовать и как начинку для тако и для шаурмы. И просто подать его, как легкий гарнир к мясу, или птице. Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Это обычный салат из капусты, но более легкий, потому что заправка в основном сделана на основе сметаны, а не майонеза, и в нем есть прекрасный вкус лайма, который добавляет свежести.

Такой салат идеально подходит к курице, рыбным палочкам и даже стейкам из свинины, или говядины.

Капустный салат

Ингредиенты:

белокочанная капуста (можно взять молодую) — примерно 1/4 кочана;

мелко нарезанный зеленый лук;

мелко нарезанная кинза;

1/2 ч. л. поваренной соли.

Заправка для салата:

1/2 стакана сметаны (можно заменить йогуртом);

2 ст. л. майонеза или 1 ст. л. оливкового масла;

2 ч. л. цедры лайма;

1 ст. л. сока лайма.

Смешайте ингредиенты для заправки в большой миске. Очень тонко нашинкуйте капусту и перетрите ее руками с солью. Оставьте как минимум на 1 час, пока капуста не станет мягкой. Добвьте заправку и перемешайте еще раз.

Такой салат хранится в холодильнике 3 дня, хотя заправка станет немного жиже, так как она заберет больше воды из капусты.

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