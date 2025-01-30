Простий і смачний салат із капусти: підійде для бутербродів і як гарнір

Автор рецепта назвала його тако-слоу — як ідеальний салат для начинки тако.

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Зі звичайної білоголової капусти можна приготувати простий і дуже смачний салат, який можна використовувати і як начинку для тако, і для шаурми. І просто подати його, як легкий гарнір до м'яса, або птиці. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Це звичайний салат із капусти, але легший, бо заправка здебільшого зроблена на основі сметани, а не майонезу, і в ньому є чудовий смак лайму, який додає свіжості.

Такий салат ідеально пасує до курки, рибних паличок і навіть стейків зі свинини чи яловичини.

Капустяний салат

Інгредієнти:

білокачанна капуста (можна взяти молоду) — приблизно 1/4 качана;

дрібно нарізана зелена цибуля;

дрібно нарізана кінза;

1/2 ч. л. кухонної солі.

Заправка для салату:

1/2 склянки сметани (можна замінити йогуртом);

2 ст. л. майонезу або 1 ст. л. оливкової олії;

2 ч. л. цедри лайма;

1 ст. л. соку лайма.

Змішайте інгредієнти для заправки у великій мисці. Дуже тонко наріжте капусту і перетріть її руками з сіллю. Залиште щонайменше на 1 годину, поки капуста не стане м'якою. Добийте заправку і перемішайте ще раз.

Такий салат зберігається в холодильнику 3 дні, хоча заправка стане трохи рідшою, оскільки вона забере більше води з капусти.

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