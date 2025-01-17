Маринована капуста за 24 години: рецепт швидкої та смачної страви
Усього за 24 години ви отримаєте соковиту і хрустку капусту, яка надовго не затримається на столі.
Маринована капуста в зимовий час — справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. Вона є інгредієнтом для салатів, а також використовується як закуска на столі. Як її приготувати всього за добу, розповіла і показала кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Маринована капуста за 24 години
Інгредієнти.
- капуста – 1,5 кг чистої ваги;
- морква велика – 2 шт;
- часник – 2-4 зубчики.
Для маринаду:
- вода – 1 літр;
- сіль – 2 ст. л;
- цукор – 100-150 г (4 ст. л без гірки);
- рослинна олія – 100 гр;
- чорний перець горошком – 10-15 шт;
- лавровий лист – 3-4 шт;
- оцет 9% – 100-150 мл.
Спосіб приготування:
Капусту нашаткувати соломкою, моркву протерти на великій або корейській тертці, часник порізати тонкими слайсами. Перемішати і щільно укласти в банку. Усе поміщається у дві 1,5-літрові або в одну трилітрову банку.
Для маринаду у воду додати сіль, цукор, олію та спеції. Довести до кипіння, зняти з вогню і додати оцет.
Залити маринадом капусту, прикрити кришкою, дати охолонути і відправити в холодильник на добу.
Читайте також:
Деруни з квашеною капустою: рецепт оригінальної страви
Теплий салат зі смажених грибів із цвітною капустою