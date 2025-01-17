Маринована капуста за 24 години: рецепт швидкої та смачної страви

Усього за 24 години ви отримаєте соковиту і хрустку капусту, яка надовго не затримається на столі.

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Маринована капуста в зимовий час — справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. Вона є інгредієнтом для салатів, а також використовується як закуска на столі. Як її приготувати всього за добу, розповіла і показала кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Маринована капуста за 24 години

Інгредієнти.

капуста – 1,5 кг чистої ваги;

морква велика – 2 шт;

часник – 2-4 зубчики.

Для маринаду:

вода – 1 літр;

сіль – 2 ст. л;

цукор – 100-150 г (4 ст. л без гірки);

рослинна олія – 100 гр;

чорний перець горошком – 10-15 шт;

лавровий лист – 3-4 шт;

оцет 9% – 100-150 мл.

Спосіб приготування:

Капусту нашаткувати соломкою, моркву протерти на великій або корейській тертці, часник порізати тонкими слайсами. Перемішати і щільно укласти в банку. Усе поміщається у дві 1,5-літрові або в одну трилітрову банку.

Для маринаду у воду додати сіль, цукор, олію та спеції. Довести до кипіння, зняти з вогню і додати оцет.

Залити маринадом капусту, прикрити кришкою, дати охолонути і відправити в холодильник на добу.

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