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Теплий салат зі смажених грибів із цвітною капустою

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Фото: cookpad.com | Салат зі смаженими грибами

Основа цього салату — суцвіття цвітної капусти, а пікантності йому додає оригінальна заправка.

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Цвітна капуста — універсальний овоч, яким навіть замінюють рис у деяких стравах. У цьому салаті злегка відварені й обсмажені в клярі суцвіття капусти змішуються зі смаженими печерицями. Салат заправляють смачною заправкою і подають теплим. Фокус розповість, як його приготувати.

Теплий салат із цвітною капустою та грибами

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 500 г;
  • волоські горіхи — 150 г;
  • гриби — 300 г;
  • одна морквина;
  • одна цибулина;
  • часник — 2 зубчики;
  • петрушка — 10 г;
  • соєвий соус — 40 мл;
  • зерниста гірчиця — 30 г;
  • два яйця;
  • панірувальні сухарі — 60 г;
  • рослинна олія — 100 мл;
  • оливкова олія — 30 мл;
  • мелений чорний перець, сіль.

Горіхи підсушіть на сковорідці та наріжте. Капусту розділіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді до напівготовності протягом двох хвилин. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Моркву натріть на великій тертці. Підсмажте на рослинній олії цибулю та моркву до золотистого кольору.

Викладіть у сковорідку нарізані скибочками гриби й обсмажте. Посоліть і поперчіть та викладіть у салатницю. Суцвіття цвітної капусти обваляйте спочатку в яйці, потім у сухарях. Обсмажте на сковорідці на олії до хрусткої скоринки та золотистого кольору. І покладіть у салатницю до грибів. Додайте зелень і горіхи. Перемішайте. Приготуйте заправку, змішавши оливкову олію з гірчицею, подрібненим часником і соєвим соусом. Додайте в салат і перемішайте. Салат готовий.

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