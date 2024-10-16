Теплий салат зі смажених грибів із цвітною капустою

Основа цього салату — суцвіття цвітної капусти, а пікантності йому додає оригінальна заправка.

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Цвітна капуста — універсальний овоч, яким навіть замінюють рис у деяких стравах. У цьому салаті злегка відварені й обсмажені в клярі суцвіття капусти змішуються зі смаженими печерицями. Салат заправляють смачною заправкою і подають теплим. Фокус розповість, як його приготувати.

Теплий салат із цвітною капустою та грибами

Інгредієнти:

цвітна капуста — 500 г;

волоські горіхи — 150 г;

гриби — 300 г;

одна морквина;

одна цибулина;

часник — 2 зубчики;

петрушка — 10 г;

соєвий соус — 40 мл;

зерниста гірчиця — 30 г;

два яйця;

панірувальні сухарі — 60 г;

рослинна олія — 100 мл;

оливкова олія — 30 мл;

мелений чорний перець, сіль.

Горіхи підсушіть на сковорідці та наріжте. Капусту розділіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді до напівготовності протягом двох хвилин. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Моркву натріть на великій тертці. Підсмажте на рослинній олії цибулю та моркву до золотистого кольору.

Викладіть у сковорідку нарізані скибочками гриби й обсмажте. Посоліть і поперчіть та викладіть у салатницю. Суцвіття цвітної капусти обваляйте спочатку в яйці, потім у сухарях. Обсмажте на сковорідці на олії до хрусткої скоринки та золотистого кольору. І покладіть у салатницю до грибів. Додайте зелень і горіхи. Перемішайте. Приготуйте заправку, змішавши оливкову олію з гірчицею, подрібненим часником і соєвим соусом. Додайте в салат і перемішайте. Салат готовий.

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