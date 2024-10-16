Теплий салат зі смажених грибів із цвітною капустою
Основа цього салату — суцвіття цвітної капусти, а пікантності йому додає оригінальна заправка.
Цвітна капуста — універсальний овоч, яким навіть замінюють рис у деяких стравах. У цьому салаті злегка відварені й обсмажені в клярі суцвіття капусти змішуються зі смаженими печерицями. Салат заправляють смачною заправкою і подають теплим. Фокус розповість, як його приготувати.
Теплий салат із цвітною капустою та грибами
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 500 г;
- волоські горіхи — 150 г;
- гриби — 300 г;
- одна морквина;
- одна цибулина;
- часник — 2 зубчики;
- петрушка — 10 г;
- соєвий соус — 40 мл;
- зерниста гірчиця — 30 г;
- два яйця;
- панірувальні сухарі — 60 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- оливкова олія — 30 мл;
- мелений чорний перець, сіль.
Горіхи підсушіть на сковорідці та наріжте. Капусту розділіть на суцвіття і відваріть у підсоленій воді до напівготовності протягом двох хвилин. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Моркву натріть на великій тертці. Підсмажте на рослинній олії цибулю та моркву до золотистого кольору.
Викладіть у сковорідку нарізані скибочками гриби й обсмажте. Посоліть і поперчіть та викладіть у салатницю. Суцвіття цвітної капусти обваляйте спочатку в яйці, потім у сухарях. Обсмажте на сковорідці на олії до хрусткої скоринки та золотистого кольору. І покладіть у салатницю до грибів. Додайте зелень і горіхи. Перемішайте. Приготуйте заправку, змішавши оливкову олію з гірчицею, подрібненим часником і соєвим соусом. Додайте в салат і перемішайте. Салат готовий.
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